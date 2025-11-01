Thanh tra Chính phủ chuyển sang Bộ Công an làm rõ 5 vấn đề liên quan dự án trụ sở Bộ Ngoại giao

Tối ngày 31-10, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án xây trụ sở Bộ Ngoại giao.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang Bộ Công an.

Những vụ việc bị chuyển sang Bộ Công an có dấu hiệu vi phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222, vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 224, vi phạm quy định về sử dụng, quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219, Bộ luật Hình sự.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội. Ảnh: MXH

Cụ thể, vụ việc thứ nhất, vi phạm quy định về đấu thầu, thanh tra phát hiện hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc tự ý thay đổi mức điểm tối thiểu từ 70 điểm xuống 60 điểm để đưa thêm phương án của đơn vị tư vấn đã bị loại vào xếp loại.

Kết luận nêu, một công ty của Hàn Quốc chỉ đạt 68,3 điểm thì được lựa chọn, trong khi công ty của Đức đạt điểm cao nhất là 78,2 điểm lại bị loại. Việc làm này bị quy kết đã vi phạm quy chế làm việc của hội đồng, gây nhiều hậu quả.

Bộ Ngoại giao còn tổ chức chỉ định thầu và ký hợp đồng 20 gói thầu với giá trị hơn 4.388 tỉ đồng, vượt 904 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 3.484 tỉ đồng.

Thanh tra kết luận vi phạm nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, vi phạm điều cấm trong đấu thầu, đồng thời trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Từ đó dẫn đến phát sinh, vướng mắc, làm chậm tiến độ của dự án, có nguy cơ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và vốn của một số nhà thầu.

Vụ việc thứ hai là việc trình, thẩm tra và phê duyệt dự toán chi phí lập dự án, thiết kế xây dựng và lập tổng dự toán trùng lặp mục chi phí tư vấn giai đoạn 1 gây thiệt hại tạm tính là gần 43 tỉ đồng.

Vụ việc thứ ba, vi phạm về ký hợp đồng, thuê tư vấn nước ngoài, tổng giá trị gây thiệt hại ngân sách Nhà nước tạm tính là 79,2 tỉ đồng.

Vụ việc thứ tư, vi phạm trong đàm phán và ký hợp đồng đối với chi phí giám sát tác giả, đã thanh toán cho nhà thầu 5,4 tỉ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Tổng giá trị nguy cơ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước của 4 vụ việc trên là 127 tỉ đồng.

Vụ việc thứ năm, vi phạm trong lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất một số gói thầu trái quy định và lập thẩm định dự toán gói thầu được sử dụng để chỉ định .

Thanh tra phát hiện giá trị hợp đồng về thiết bị cao hơn nhiều giá thiết bị nhập khẩu sau thuế, từ 2-13 lần. Việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán của các gói thầu không có căn cứ, không phù hợp với cơ chế thị trường.

Qua kiểm tra, xác minh giá trị phần thiết bị là 183 tỉ đồng (trong tổng số giá trị thiết bị 766 tỉ), thì giá trị chênh lệch giữa hợp đồng và giá trị nhập khẩu là hơn 108 tỉ đồng, nguy cơ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, việc để dự án dừng thi công theo từng giai đoạn và kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỉ đồng.

Theo kết luận, Bộ Ngoại giao là chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án xây dựng trụ sở mới của Bộ. Dự án xây trụ sở Bộ Ngoại giao có tổng mức đầu tư ban đầu là 3.484 tỉ. Từ tháng 7-2012 Bộ Ngoại giao trình tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án lên 6.900 tỉ đồng.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, từ tháng 1-2018 đến tháng 1-2019, dự án dừng thi công, chỉ thực hiện các thủ tục tạm đưa tòa B trái vào sử dụng, lập và phê duyệt tổng mức đầu tư giai đoạn 2 và đám phán ký hợp đồng với các nhà thầu để ký phụ lục hợp đồng giai đoạn 2.

Đến nay gần 9 năm dự án chưa hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng, có nguy cơ gây lãng phí nguồn vốn Nhà nước.