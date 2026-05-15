Chiến sự Trung Đông 15-5: UAE tìm lối né Hormuz, FBI lùng bắt cựu đặc vụ đào tẩu qua Iran

Theo Tasnim, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 15-5 đã thảo luận về tình hình mới nhất ở eo biển Hormuz cũng như những diễn biến liên quan an ninh hàng hải và ổn định khu vực.

Ấn Độ là quốc gia vừa tuyên bố có tàu hàng bị chìm ở khu vực eo biển Hormuz, một diễn biến đe dọa làm gia tăng căng thẳng. Vẫn chưa xác định được con tàu này đã bị bên nào tấn công.

Cuộc hội đàm diễn ra bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao BRICS tại New Delhi, diễn ra từ ngày 14-5.

Trả lời phỏng vấn Press TV bên lề cuộc họp, ông Araqchi khẳng định Iran "không gây trở ngại" cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, chỉ cần họ "phối hợp" với hải quân nước này. Ông cũng cáo buộc căng thẳng ở Hormuz là do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Ảnh chụp từ một tàu chiến tham gia chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ - Ảnh: CENTCOM

Trước đó, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố họ đã hộ tống hơn 30 tàu qua eo biển Hormuz từ tối 13-5 đến nay, theo DW.

Tuyên bố này được đưa ra song song với tuyên bố về việc một số tàu thuyền Trung Quốc đã được Iran tạo điều kiện để đi qua Hormuz, sau yêu cầu từ phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Các tàu Trung Quốc cũng bắt đầu đi qua Hormuz từ tối 13-5. Song, Iran không nói có bao nhiêu tàu Trung Quốc trong số hơn 30 chiếc được đề cập trong thông báo của Hải quân IRGC.

Trong khi đó, Washington tuyên bố việc phong tỏa các cảng của Iran đã khiến ngành sản xuất dầu của quốc gia Trung Đông này bị đình trệ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên truyền hình CNBC, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết "không có hoạt động bốc dỡ hàng nào trong 3 ngày qua" tại đảo Kharg, "trái tim dầu mỏ" của Iran.

"Chúng tôi tin rằng kho chứa của họ đã đầy. Không có tàu nào rời bến hay vào bến, vì vậy họ không thể chứa dầu trên biển" - ông Bessent nhận xét.

Cũng liên quan đến Hormuz, Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) ngày 15-5 cho biết dự án đường ống dẫn dầu Tây - Đông 1 mới của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) sẽ được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Đường ống Tây - Đông 1 vận chuyển dầu từ Abu Dhabi đến vịnh Oman, không cần đi qua eo biển Hormuz, dự kiến sẽ tăng gấp đôi công suất xuất khẩu dầu qua tiểu vương quốc Fujairah của nước này, theo Al Jazeera.