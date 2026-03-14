Cán bộ công an bất ngờ nhận được số tài khoản lạ chuyển tới nửa tỉ đồng

Sự kiện: Thời sự

Bất ngờ nhận được số tiền lớn tới nửa tỉ đồng của người lại chuyển vào tài khoản, một cán bộ thuộc lực lượng PCCC Công an Thanh Hóa đã tìm người trả lại

Ngày 14-3, tin từ Công xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp trả lại số tiền 500 triệu đồng (nửa tỉ đồng) cho người dân trên địa bàn chuyển nhầm vào tài khoản một cán bộ cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa.

Anh Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa (giữa) trả lại người chuyển nhầm

Anh Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa (giữa) trả lại người chuyển nhầm

Trước đó, trưa ngày 10-3, anh Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Nhận thấy đây là số tiền lớn do người khác chuyển nhầm, anh Tuấn đã kịp thời báo cáo chỉ huy, lãnh đạo đơn vị; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an và ngân hàng xác minh thông tin người chuyển tiền để trả lại.

Qua xác minh, số tiền trên thuộc về anh Đỗ Viết T. (SN 1984, ngụ xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi xác minh đúng chủ nhân của số tiền chuyển khoản nhầm, chiều 13-3, dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, anh Triệu Minh Tuấn đã trực tiếp bàn giao đầy đủ số tiền cho anh Đỗ Viết T..

Nhận lại số tiền, anh Đỗ Viết T. đã bày tỏ sự xúc động và lòng cảm kích sâu sắc trước hành động trung thực, đầy trách nhiệm của anh Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cô gái Huế tức tốc đến đồn công an vì giàu lên… bất đắc dĩ
Cô gái Huế tức tốc đến đồn công an vì giàu lên… bất đắc dĩ

Tài khoản ngân hàng bỗng dưng báo tin nhắn có hơn 92 triệu đồng của người xa lạ chuyển đến, cô gái Huế lập tức tới công an phường trình báo.

Bấm xem >>

Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/03/2026 10:32 AM (GMT+7)
