Thanh niên say xỉn lái xe máy 'thông chốt' đo nồng độ cồn, tông 1 cán bộ công an bị thương

Sáng 25-10, nguồn tin PLO cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh vụ việc một cán bộ công an bị thương trong khi tham gia nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại xã Đức Cơ.

Nam thanh niên say xỉn lái xe máy tông thẳng vào chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: DH

Trước đó, tối 24-10, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Đức Cơ (thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, phòng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đang triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 19B đoạn qua tổ 1, xã Đức Cơ thì xảy ra sự việc.

Cụ thể, khoảng 21 giờ RLT (21 tuổi, ngụ xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy với tốc độ cao đến chốt kiểm tra nồng độ cồn vẫn không giảm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe “thông chốt”.

Lúc này, xe máy của RLT tông vào thẳng vào Đại úy PQC (31 tuổi, thuộc Công an xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai tăng cường cho Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Đức Cơ) và ngã xuống đường.

Xe máy do RLT điều khiển.

Hậu quả, Đại úy PQC bị thương nhẹ ở cẳng chân, còn RLT bị chấn thương nặng và được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Gia Lai điều trị.

Kết quả kiểm tra, RLT có nồng độ cồn 196,6 mg/100 ml máu, trong khi mức vi phạm cao nhất trong xử phạt vi phạm nồng độ cồn từ 80-100 mg/100 ml máu.

Thông tin từ UBND xã Ia Dơk cho biết Đại úy PQC đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Riêng thanh niên lái xe máy "thông chốt" gây tai nạn bị thương nặng do chấn thương sọ não.