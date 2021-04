Mang sọ dừa hình thù kỳ lạ tới nghĩa trang chôn làm mộ giả

Buổi trưa, nhiều người dân xã Thiệu Lý (Thanh Hóa) bỗng dưng thấy trong nghĩa trang xuất hiện 1 ngôi mộ mới trong khi ở xã không có người nào mới mất chôn ở vị trí trên.

Chiều 27-4, ông Nguyễn Hữu Chinh, Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thùy (SN 1988; ngụ TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi chôn mộ giả trong nghĩa trang xã Thiệu Lý.

Nhiều vật dụng được nhóm người mang trên xe tải đi chôn mộ giả

Theo chính quyền địa phương, trưa ngày 25-4, người dân địa phương phát hiện trong nghĩa trang xã Thiệu Lý có 1 ngôi mộ mới được xây dựng, xung quanh có cắm hoa tươi và đồ cúng. Thế nhưng, những ngày trước đó trong xã không có người nào mất chôn ở vị trí như ngôi mộ người dân phát hiện.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã báo cáo sự việc tới UBND xã Thiệu Lý để làm rõ, tránh gây hoang mang dư luận vì bất ngờ xuất hiện ngôi mộ không rõ tung tích.

Xác định có việc bất thường, người dân đã "mật phục". Tối cùng ngày, một chiếc xe tải chở nhiều tiểu sành, lăng mộ di chuyển đến nghĩa trang của thôn. Người dân đã bắt quả tang nhóm người này và báo lên chính quyền địa phương.

Một chiếc sọ dừa có hình thù kỳ lạ được nhóm người lạ mang đi chôn

Bước đầu nhóm người này xác nhận, ngôi mộ trên là của nhóm này mang đến chôn, trong tiểu sành là hài cốt giả được làm bằng sọ dừa và vật dụng khác. Tại hiện trường, chính quyền phát hiện trên xe tải có 7 bộ tiểu sành, lăng mộ bên trong là đất và cát.

Về động cơ, mục đích nhóm người đi chôn mộ giả, theo chính quyền địa phương nhóm người này lý giải "họ chôn trộm mộ giả là để "tìm am di tích thần hoàng làng và bà chúa am". Tuy nhiên, trên địa bàn xã Thiệu Lý không có am tích như những gì nhóm người này nói.

Ngoài xử phạt 5 triệu đồng, UBND xã Thiệu Lý đã yêu cầu bà Thùy đào, di chuyển ngôi mộ giả, hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu cho nghĩa trang xã Thiệu Lý.

