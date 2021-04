Lạnh người với lời khai của nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi trong nhà tắm

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 20:20 PM (GMT+7)

Thời điểm mới bị triệu tập, Quân quanh co chối tội. Khi cơ quan công an đưa ra nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi Giết người mà Quân không thể chối cãi, nghi phạm này mới thừa nhận hành vi phạm tội.

Gia đình cháu T. tổ chức hậu sự cho cậu bé xấu số.

Chiều 26/4, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Quân (SN 1978 trú tại thôn Trực Mỹ 1, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Tại trụ sở công an, khi mới bị triệu tập, Quân còn quanh co chối tội. Tuy nhiên, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội trước những chứng cứ, tài liệu của cơ quan công an.

Quân khai nhận, ngày 24/4, đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã đột nhập vào gia đình cháu T. (SN 2010, trú xã Yên Cường) để trộm cắp. Khi lên tầng 2, Quân phát hiện trong phòng có để 1 két sắt nên đã mở ra và lấy đi số tiền 16 triệu đồng.

Lấy được tiền, Quân đi xuống tầng 1 thì bắt gặp cháu T. ở nhà một mình. Lúc này, nghi phạm đã dùng tay bóp cổ cháu T. rồi kéo vào phòng tắm và ấn đầu cháu T. xuống chậu nước.

Qua một lúc, thấy cháu T. không còn cử động, Quân rời khỏi hiện trường rồi về nhà cất giấu 10 triệu đồng vào hòm tôn trong buồng ngủ của vợ chồng mình. Số tiền còn lại, Quân để trong người rồi lấy xe máy đi chơi.

Công an phong toả lối vào căn nhà nơi xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 24/4, chị gái T. trở về nhà và phát hiện nước chảy ra từ trong nhà tắm nên vào tắt nước thì thấy em trai tử vong trong tư thế mặt úp trong chậu nước.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định bé trai 11 tuổi bị sát hại, chiếc két sắt của gia đình cũng bị phá và mất số tiền bên trong. Ngay trong ngày 24/4, Công an tỉnh Nam Định đã triệu tập Nguyễn Văn Quân đến trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

