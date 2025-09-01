Lũ tràn vào xóm làng ngoại thành Hà Nội

Sáng 1/9, nước lũ sông Bùi đã lên 7,4 m, vượt báo động ba. Từ đêm qua, mặc dù đắp nhiều lớp bao cát, nước lũ vẫn tràn qua đê Bùi 2 ở xã Xuân Mai (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ cũ). Nước tràn vào đồng ruộng, khu dân cư của các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Tiến Tiên.

Con đường chính trong làng chạy dọc các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ có nhiều điểm ngập sâu hơn nửa mét, xe máy không thể di chuyển.

Tại xóm Đồng Gạch, thôn Nhân Lý, nhiều đoạn đã ngập sâu hơn 80 cm, cách di chuyển duy nhất là chèo xuồng.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở thôn Nhân Lý. UBND xã Xuân Mai cho biết lũ đã làm ngập 109 nhà dân, 315 hộ bị ngập ngõ, đê Bùi 2 xuất hiện sạt lở 2 vị trí dài khoảng 15 m và một cung sạt 17 m; 132 ha lúa, 54 ha hoa màu, 30 ha cây ăn quả và 41 ha thủy sản bị ngập; hơn 10 km đường nông thôn ngập nước.

Anh Nguyễn Văn Độ cùng hàng xóm chuyển máy giặt lên tầng hai để tránh lũ. Cách đây ba hôm khi trời mưa lớn, tưởng như nước đã tràn qua đê, anh Độ chuyển máy giặt lên tầng hai, sau đó trời ngớt mưa anh chuyển trở lại.

Ông Đỗ Văn Thăng, 53 tuổi, ở xóm Đồng Gạch vào chuồng nhặt gà bị chết do ngập đem đi tiêu hủy. "Năm nay nước lên chậm hơn, từ đêm qua tôi đã chuyển hơn 150 con gà lên trên cao, nhưng do tối nên vẫn bị sót", ông Thăng nói.

Bà Đào Thị Lân, thôn Nhân Lý, cho đàn gà ăn sau khi đã di chuyển lên chuồng cao hơn 3 m so với mặt đất.

Chị Ngô Thị Sáu ngồi trên tầng hai nhìn xuống con đường dẫn vào nhà ngập gần một mét. "Năm ngoái ngập hai lần kéo dài hơn một tháng, cuộc sống đảo lộn, năm nay không biết sẽ ngập bao lâu", chị nói.

Tại thôn Tiến Tiên (xã Tân Tiến cũ), nước đã tràn qua đường đê, chảy xiết, người dân di chuyển từng bao tải cát để chặn trước ngõ với hy vọng nước sẽ không vào nhà.

Trước đó, xã Xuân Mai đã huy động 650 người, gồm lực lượng xung kích, quân nhân và nhân dân cùng 17 phương tiện, 17.000 bao tải, 1.300 mét khối cát để gia cố, chống tràn đê.

Thôn Bùi Xá nằm cạnh bờ sông Bùi, nước đã tràn vào từ tối 26/8, đến hôm nay toàn bộ con đường dài hơn 500 m chạy dọc thôn đã ngập, chỗ sâu nhất hơn một mét.

Chiều qua, xã Xuân Mai vẫn có mưa lớn, nước có thể ngập thêm khoảng 50-100 cm tùy vị trí.

Xuân Mai cũng như nhiều xã của huyện Chương Mỹ và Quốc Oai cũ được quy hoạch là vùng thoát lũ của TP Hà Nội. Ngập lụt chủ yếu do địa hình vùng trũng và dòng chảy của sông Bùi vốn có thượng nguồn từ tỉnh Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Phía thượng lưu sông Bùi có độ dốc lớn, dòng chảy tập trung nhanh, cường độ lớn và đổ về hữu ngạn Chương Mỹ gây ra lũ rừng ngang, làm tràn đê và ngập các xã vùng trũng.

Cùng với đó, nước từ các sông chính như Tích, Đáy dâng cao đã ngăn cản khả năng thoát nước của sông Bùi, gây ngập úng cục bộ kéo dài. Khi nước tràn vào trong nội đồng, khu dân cư thì việc tiêu thoát lũ hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống máy bơm nước ngược từ trong đồng trở ra sông.

Huyện Quốc Oai cũ cũng có nhiều xã bị ngập. Thống kê xã Quảng Bị ngập trên 340 hộ ở các thôn Đồng Dâu, Bến, Đầm, Mới và thôn Giữa. Xã Kiều Phú ngập 475 hộ, trong đó 195 hộ nước vào sàn nhà; hơn 200 ha lúa và 217 ha diện tích thủy sản bị ngập úng.

Trong ảnh, đường tỉnh 421B nối xã Xuân Mai với xã Kiều Phú (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai cũ) ngập gần một mét ba ngày qua. Chính quyền lập biển cảnh báo hướng dẫn phương tiện di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn.