Hà Nội có mưa bất chợt, ngày nắng 33 độ

Dự báo, ngày và đêm nay, mưa dông tiếp tục diễn ra ở đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa 10-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Thời tiết Hà Nội được dự báo hửng nắng ráo, tuy nhiên vẫn có lúc có mưa dông bất chợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Thời tiết cả nước ngày thứ hai (1/9), Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.