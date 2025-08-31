Lũ trên các sông dâng cao, cảnh báo ngập úng vùng trũng thấp Hà Nội

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, hiện nay, mực nước sông Đáy đang lên. Lúc 13h ngày 31/8, mực nước trên sông Đáy tại trạm Ba Thá là 6,27m (dưới báo động (BĐ) 2: 0,23m).

Cảnh báo từ chiều tối nay (31/8) đến ngày 01/9, mực nước trên sông Đáy ở khu vực thành phố Hà Nội tiếp tục lên, sau biển đổi chậm. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đáy có khả năng ở mức trên BĐ2. Lũ trên sông ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là 0,1 - 0,5m có nơi ngập sâu hơn, thời gian ngập có thể kéo dài 2 - 3 ngày. Cần đề phòng nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Lũ trên nhiều sông lên cao, nhiều khu vực ở Hà Nội có nguy cơ ngập úng.

Mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông khu vực ven sông Đáy. Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân.

Ngoài ra, hiện nay, mực nước sông Bùi, sông Tích đang biến đổi chậm theo xu thế lên. Lúc 13h00 ngày 31/8/2025 mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 7,43m (trên báo động (BĐ) 3: 0,43m), trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 8,61m (trên BĐ3: 0,61m). Trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Bùi, sông Tích ở khu vực Hà Nội tiếp tục biến đổi chậm.

Lũ trên sông ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là 0,2-0,5m có nơi ngập sâu hơn, thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày. Cần đề phòng nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông khu vực ven sông Bùi, sông Tích. Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân.