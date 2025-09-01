Dự báo chi tiết thời tiết khu vực Hà Nội và cả nước ngày 2/9

Dự báo thời tiết Hà Nội

Dự báo đêm nay và sáng 2/9, thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào - Ảnh: SKĐS

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, thời tiết Hà Nội hôm nay (1/9) và ngày mai - diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - khả năng có mưa về đêm và sáng, trưa chiều trời hửng nắng.

Cụ thể, sáng 1/9 (7h đến 13h chiều) Hà Nội có lúc có mưa rào và dông với xác suất 50-60%, nhiệt độ dao động 27-32 độ C.

Chiều nay (13h đến 19h) trời nắng, ít khả năng xảy ra mưa, nhiệt độ không quá 33 độ C.

Đêm nay (19h tới 7h sáng 2-9) có lúc có mưa, mưa rào với xác suất 55-65%, nhiệt độ dao động 25-27 độ C.

Sáng 2/9 (từ 7h đến 13h), thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào nhẹ với xác suất 50-60%, nhiệt độ dao động 27-32 độ C.

Buổi chiều (13 đến 19h) trời nắng, ít khả năng có mưa, nhiệt độ dao động 29-33 độ C. Đêm không mưa, nhiệt độ dao động 25-28 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội từ nay đến 2/9 trong khoảng 25-31 độ C, những ngày sau đó cao nhất tăng lên 33-34 độ.

Dự báo thời tiết trên cả nước

Các tỉnh thành Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế chịu tác động của dải thời tiết xấu nên tuần tới phổ biến có mưa rào, giông. Riêng ngày 2/9, trời mưa rào rải rác kèm giông. Những cơn mưa có khả năng xảy ra bất chợt trong ngày, nhiệt độ cao nhất dao động 30-33 độ C, thấp nhất 24-27 độ.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ nằm ở rìa phía nam của dải hội tụ nhiệt đới nên ban ngày có mưa rào, giông vài nơi, gia tăng dần về chiều tối.

Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hai ngày đầu chịu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa tây nam có cường độ trung bình nên chiều tối có mưa, có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết về đêm và sáng ở các tỉnh phía Nam mát mẻ với mức nhiệt dưới 27 độ C; cao nhất ở duyên hải Nam Trung Bộ 31-34 độ; cao nguyên Trung Bộ 26-29 độ, Nam Bộ 29-32 độ C.

Theo kế hoạch, sáng 2/9, sẽ diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các hoạt động phục vụ buổi lễ, Công an Hà Nội thông báo tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế giao thông từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9 trên nhiều tuyến phố.