Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"

Chiều tối 7-10, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do ảnh hưởng bão số 11 Matmo, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức họp khẩn nhằm đánh giá toàn diện tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp.

Nhiều khu dân cư ở Thái Nguyên bị nước lũ cô lập. Ảnh: MXH

Người dân trèo lên nóc nhà khi nước lũ dâng cao. Nguồn: MXH

Lực lượng chức năng gia cố đê ngăn nước tràn vào khu dân cư. Nguồn: MXH

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đang lên chậm, tuy nhiên một số xã khu vực phía Nam có khả năng ngập sâu trong những ngày tới. Dù các địa phương đã có sự chủ động từ sớm trong công tác ứng phó, song do lượng mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, diễn biến thời tiết phức tạp nên gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Toàn tỉnh Thái Nguyên có 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương; nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Thái Nguyên, cho biết mực nước ở nhiều nơi đã vượt báo động cấp 3, diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp, cần tuyệt đối không chủ quan. Các địa phương phát huy tối đa phương châm "4 tại chỗ" - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ - trong đó tập trung ưu tiên đảm bảo lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm cho người dân vùng còn bị chia cắt, cô lập.

Nhiều xe ô tô ngập trong nước lũ. Nguồn: MXH

Các tuyến phố ở Thái Nguyên ngập chìm trong "biển nước". Nguồn: MXH

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, đặt an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu. Không được chủ quan, lơ là, sau mưa lũ là nguy cơ sạt lở đất, sụt lún, cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn.

Sáng nay 8-10, dù trời đã ngớt mưa nhưng nhiều khu vực ở Thái Nguyên vẫn chìm trong "biển nước". Giao thông tê liệt vì đường ngập sâu, nhiều khu dân cư bị cô lập.