Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm

Rạng sáng 8/10, nhiều người dân chia sẻ clip trên mạng xã hội cho biết nhiều đoạn đê ở Tiên Lục (Bắc Ninh) bị vỡ hoặc tràn nước, ngập vào nhà dân.

Theo anh Văn Tiến, trú xã Tiên Lục (Bắc Ninh), nước đổ dồn về do mưa lớn, khu vực anh sống bắt đầu ngập một số khu từ tối 7/10, còn đồng ruộng đã ngập được vài hôm, nhiều hoa màu, ruộng lúa bị thiệt hại.

Một đoạn đê bối ở Tiên Lục, Bắc Ninh bị tràn nước khiến đồng ruộng bị ngập. Ảnh: Văn Tiến.

Ông Trần Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lục (Bắc Ninh), cho biết do mưa lớn và nước sông Thương đổ về nhiều, một số đoạn đê bối đã tràn nước vào đồng. Ông giải thích, đê bối là đê bao ngoài bảo vệ đê chính, nên dù có chức năng điều tiết, việc tràn nước vẫn ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Từ chiều tối 7/10, xã và lực lượng chức năng đã sơ tán người dân, con vật, tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

“Do nguy cơ tràn nước rất nguy hiểm, lực lượng chức năng đã chủ động di dời người dân từ tối qua, không chờ nước dâng mới xử lý. Sáng 8/10, các đơn vị tiếp tục rà soát, di chuyển người và tài sản còn lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối”- ông Cường cho biết.

Tuy nhiên, nước lũ dâng cao và nhanh, đến 7h sáng 8/10, toàn bộ các thôn trong xã đều bị ngập.

“Hiện cả 61/61 thôn của xã đều bị ngập, trong đó nặng nhất là thôn Trằm với 31 hộ dân. Hiện xã đang phối hợp với lực lượng quân đội và công an di chuyển các hộ này đến nơi an toàn”, ông Trần Xuân Cường thông tin.

Một nhà dân bị nước ngập sâu ở xã Tiên Lục. Ảnh: Văn Tiến.

'Thông tin vỡ đê là chưa chính xác'

Trước thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh, cụ thể là ở thôn Ngoài, xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh), sáng nay, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có thông tin nhanh.

Theo ông Luận, do nước lũ từ thượng nguồn phía Lạng Sơn dồn về quá nhanh nên một số đoạn đê hữu sông Thương bị tràn, hiện các lực lượng đang chống tràn.

"Thông tin vỡ đê là không chính xác", Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khẳng định.

"Đê bao, đê bối là đê bảo vệ một khu vực riêng biệt phía ngoài đê chính, đê bao thường thấp hơn rất nhiều so với đê chính nên chỉ chống với mực nước lũ ngoài sông ở mức báo động 2, trên báo động 2 thường bị tràn hoặc địa phương chủ động cho tràn vào", ông Luận thông tin thêm.

Lãnh đạo xã Hợp Thịnh kiểm tra mực nước trên sông Cầu.

Cũng tại Bắc Ninh, do lũ sông Cầu dâng cao, xã Hợp Thịnh đã khẩn cấp di dời người dân ở nhiều thôn như Xuân Giang, Đồng Đạo, Đa Hội và Ninh Tào trong đêm. Lực lượng chức năng ưu tiên sơ tán người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và nhắc nhở bà con chỉ mang theo vật dụng thiết yếu.

Vật nuôi, tài sản cũng được đưa lên vị trí cao ráo. Một số trường học được trưng dụng làm nơi tạm trú cho các hộ dân, số khác đến nhà người thân.

Khoảng 21h30 ngày 7/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã phát lệnh báo động cấp III trên sông Cầu, cảnh báo lũ lên nhanh và nguy cơ mất an toàn tuyến đê.

Xã Hợp Thịnh quyết định mở cống, cho nước sông Cầu tràn qua bờ nhằm điều tiết, cân bằng mực nước trong đê bối (đê ngoài) để cân bằng, tránh nguy vỡ. Tuy vậy, việc này sẽ khiến một số thôn bị nước bao vây, cô lập tạm thời.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh), cho biết đã huy động lực lượng tại chỗ trực 24/24, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi nước lũ, mưa lớn.

Theo vị này, số người dân di dời tạm thời khoảng 5.000 người. Hiện toàn xã có hơn 72.000 dân đang sinh sống.