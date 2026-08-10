Loạt trụ cầu xuất hiện tại nút giao 'dị dạng' sau gần 10 năm

Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), gồm hai tuyến chính. Trong đó, tuyến số 1 (nay là đường Phạm Tu) có điểm đầu giao với Vành đai 3, điểm cuối nối với đường 70 dài hơn 2,5km, mặt cắt ngang rộng 53,5m đã thông xe đầu năm 2020 sau khoảng 6 năm thi công.

Song, hợp phần nút giao cuối tuyến (nút giao Phạm Tu - đường 70) có tổng mức đầu tư gần 786 tỉ đồng phải dừng thi công từ năm 2017 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phải đến giữa năm 2026, các địa phương mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công triển khai xây dựng nút giao.

Những năm qua, nút giao Phạm Tu - đường 70 nhiều năm qua là điểm nóng giao thông của Hà Nội, cứ đến giờ cao điểm là ùn tắc kéo dài, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

Ghi nhận của PV, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70, một trong những công trình hạ tầng trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía nam Hà Nội, tại công trường dự án đang có nhịp độ thi công khẩn trương sau nhiều năm tạm dừng.

Đối với gói thầu xây dựng cầu vượt, đến nay một số trụ cầu đã lộ diện hình hài. Nhiều máy móc, công nhân được nhà thầu huy động để triển khai các hạng mục.

Nhiều máy khoan cọc nhồi, cẩu bánh xích và máy xúc đã được huy động để triển khai hạng mục cầu vượt.

Đại diện nhà thầu cho biết, việc thi công hạng mục cầu thuận lợi khi nhà thầu đã có đủ mặt bằng sạch. Trong khi đó, công tác triển khai hạng mục nút giao sẽ phức tạp hơn bởi còn liên quan đến việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các tuyến điện cao thế

Những ngày này, hàng loạt trụ cầu bắt đầu mọc lên tại dự án nút giao Phạm Tu - đường 70.

Công trường với nhiều máy móc, nhân lực làm việc liên tục để có thể hoàn thành đúng hẹn.

Theo thiết kế, nút giao sẽ gồm cầu vượt trực thông kết hợp đảo xuyến, hệ thống vỉa hè, cây xanh cùng các hạng mục hạ tầng đồng bộ nhằm nâng cao năng lực lưu thông. Dự kiến, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.