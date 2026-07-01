Toàn cảnh loạt trụ cầu Trần Hưng Đạo dần hiện hữu trên sông Hồng

Trên công trường xây dựng dự án cầu Trần Hưng Đạo những ngày cuối tháng 6/2026, ghi nhận nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Theo thiết kế, cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 4,18km. Điểm đầu của tuyến nằm tại nút giao ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông và điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn.

Trong đó, hệ thống đường dẫn hai đầu cầu mặt cắt ngang từ 22,50m đến 30m, tổng chiều dài khoảng 1,42km.

Cầu chính vượt sông Hồng chiều dài khoảng 870 m, mặt cắt ngang 43 m, đáp ứng quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn dành cho người đi bộ. Kết cấu cầu chính sử dụng dạng vòm thép với các nhịp liên tục tạo hình mang biểu tượng vô cực

Khu vực cầu chính vượt sông Hồng, nơi các nhà thầu tập trung thi công kết cấu thân trụ và các hạng mục phục vụ lắp dựng kết cấu thép.

Công tác thi công được triển khai đồng bộ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động.

Đến thời điểm hiện tại, đối với phần cầu chính, kết cấu phần dưới đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trụ TC1 đã hoàn thành đổ bê tông cọc khoan nhồi D2000. Hai trụ TC2, TC3 cũng đã hoàn thành đổ bê tông thân trụ đến cao trình +5,0m. Trụ TC4 đã đổ bê tông thân trụ đến cao trình +6,4m.

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đơn vị được giao thi công phần cầu chính từ trụ TC1 đến trụ TC4 cùng 4 nhịp vòm.

Thi công cầu dẫn, các nút giao và các công trình phía các phường Hồng Hà, Hai Bà Trưng và Cửa Nam. Việc thi công cọc khoan nhồi đã hoàn thành 16 trên tổng số 213 cọc theo thiết kế.

Mũi thi công cầu dẫn phía Bạch Đằng với các hạng mục cọc khoan nhồi và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai theo kế hoạch.

Trên công trường chỉ huy nhà thầu và kỹ sư tư vấn giám sát luôn trao đổi công tác thi công.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, đơn vị được giao thi công phần cầu chính từ trụ TC5 đến trụ TC7 và 2 nhịp vòm. Thi công cầu dẫn, các nút giao và các công trình xây dựng phía phường Long Biên, Bồ Đề.

Đến thời điểm hiện tại, đối với hạng mục cầu chính, phần kết cấu bên dưới đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Hai trụ TC5, TC6 cũng đã hoàn thành đổ bê tông thân trụ đến cao trình +9,0m.

Loạt thân trụ cầu đường dẫn bên phía Long Biên hình thành.

Đối với trụ TC7, hiện đơn vị đang thực hiện đổ bê tông thân trụ đợt 2 và đồng thời tiến hành lắp đặt ván khuôn dầm giằng ngang thân trụ.

Nhà thầu đang triển khai thi công trụ đường dẫn sát khu sân bay Gia Lâm. Đến nay, công tác thi công bệ trụ đã hoàn thành 30/55 bệ. Công tác thi công thân trụ đã hoàn thành 26/55 thân trụ, ở cả phía trái và phía phải, cùng các trụ CLT3 và CLT2.

Trên công trường triển khai thi công đồng bộ giữa các hạng mục cầu chính, cầu dẫn và nút giao.

Các biện pháp bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên.

Tại thời điểm hiện nay, các hạng mục chính đang được triển khai tích cực, góp phần bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch.