Sau một thập kỷ dang dở, đường 70 'chốt' hẹn về đích cuối năm 2026

Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 (đoạn từ Vạn Phúc đến tổ dân phố 13, phường Đại Mỗ) được khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai, công trình vẫn chưa hoàn thiện do vướng mắc mặt bằng.

Thực tế, đoạn đường từ Tố Hữu đến Bạch Thành Phong hiện mới được tôn cao một nửa nền đường, phần còn lại giữ nguyên hiện trạng. Hai chiều đường được ngăn cách bằng hàng rào tôn nhưng nhiều vị trí đã bị cong vênh, xuống cấp, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Do chưa hoàn thiện, mặt đường thường xuyên bụi bẩn vào ngày nắng, lầy lội, ngập úng khi mưa, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân.

Một số đoạn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng chưa thi công, bị chiếm dụng làm nơi đỗ ôtô, tập kết rác, khiến lòng đường càng thêm chật hẹp, nhếch nhác.

Sau nhiều năm triển khai, công trình vẫn trong tình trạng dở dang, trở thành “điểm nghẽn” kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Theo UBND phường Đại Mỗ, đến nay, khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, 20% còn lại là phần khó khăn nhất, liên quan trực tiếp đến giải phóng mặt bằng đất ở và di dời mồ mả. Trong đó, dự án còn 7 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; khoảng 5 ngôi mộ tại đoạn cuối dự án chưa được di dời.

Để giải quyết "điểm nghẽn" mặt bằng, UBND phường Đại Mỗ đã đề xuất UBND TP Hà Nội bố trí quỹ đất tái định cư tại ô đất DD1 và khu TT5-TT6 (thuộc khu đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân Phương). Hiện địa phương đang phối hợp chặt chẽ với phường Xuân Phương để triển khai các thủ tục liên quan, đồng thời kiên trì vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để dự án về đích đúng hạn.

Đại diện UBND phường Đại Mỗ khẳng định nhà thầu đã sẵn sàng máy móc, nhân lực để thi công ngay khi vướng mắc mặt bằng được tháo gỡ. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành GPMB vào quý II/2026 và về đích trong quý IV/2026.