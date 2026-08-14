Loạt dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM chậm tiến độ

Ngày 13/8, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM dẫn đầu đoàn khảo sát thực tế tình hình triển khai các dự án đầu tư công và công trình giao thông kết nối vùng chậm tiến độ tại khu Đông thành phố.

Ông Nguyễn Văn Thọ (giữa), Phó CT thường trực HĐND TP.HCM thực tế tại dự án đường ven biển 994

Tại công trình cấp đặc biệt là dự án cầu Phước An, nối khu vực Phú Mỹ, TP.HCM với Nhơn Trạch, TP.Đồng Nai có tổng mức đầu tư 4.877 tỷ đồng, tiến độ giữa các khu vực đang có sự chênh lệch lớn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), gói thầu cầu chính đã đạt khoảng 94,9% giá trị xây lắp. Tuy nhiên, nếu các hạng mục phía TP.HCM đạt khoảng 75% thì các gói thầu phía Đồng Nai mới chỉ ở mức 17,5% và 8,6%.

Ban Giao thông lý giải biến động giá cát, đá, nhiên liệu là nguyên nhân chính kìm hãm tiến độ, đồng thời cam kết đang nỗ lực phối hợp tháo gỡ để phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2027.

Giá vật tư biến động ảnh hưởng đến tiến độ dự án kết nối vùng

Tình trạng "khát" vật liệu cũng diễn ra tương tự tại các dự án: đường tỉnh 994, đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn, đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch và đường Láng Cát - Long Sơn. Do thiếu hụt nguồn đất, cát, đá, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu chủ động nguồn cung, trong đó tính cả phương án nhập khẩu cát từ Campuchia.

Bên cạnh đó, vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật và mặt bằng, đặc biệt là việc di dời lưới điện trung, hạ thế vẫn đang cản trở việc thi công.

Nhiều dự án hạ tầng kết nối vùng ở khu Đông TP.HCM chậm tiến độ

Riêng nhóm dự án kết nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho thấy tiến độ khả quan hơn.

Cụ thể, đường 991B đạt khoảng 93% giá trị xây lắp; đường Long Sơn - Cái Mép đạt khoảng 81%, trong đó cầu Sông Rạng đạt khoảng 90%.

Dù vậy, tuyến ĐT992 (đường Hội Bài - Phước Tân) vẫn dừng ở mức 10%. Nguyên nhân chủ yếu tiếp tục được xác định là do tác động bất khả kháng từ biến động giá vật tư.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải xác định rõ trách nhiệm. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về vật liệu, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Thường trực HĐND thành phố yêu cầu Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án giao thông chậm tiến độ

Song song đó, đoàn khảo sát yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến Bà Rịa - Châu Pha (ĐT995B) để bảo đảm đồng bộ mặt cắt ngang toàn tuyến.

Việc di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng phải được tập trung dứt điểm trong tháng 8 và tháng 9/2026. Tiến độ thực hiện các yêu cầu này phải được báo cáo trước ngày 30/8.

Thường trực HĐND TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục làm việc và giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện. Những trường hợp thiếu trách nhiệm, để dự án trì trệ kéo dài chắc chắn sẽ bị phê bình và xử lý nghiêm.