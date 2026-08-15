Cô gái 26 tuổi đăng ký kết hôn trực tuyến 'cho vui' rồi xin hủy kết quả

Ngày 14/8, ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) cho biết địa phương vừa xử lý một trường hợp hy hữu liên quan đến thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến.

Theo đó, giữa tháng 7, UBND phường Điện Bàn Đông tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến của cô gái 26 tuổi (quê tỉnh Gia Lai) với một nam thanh niên trú tại địa phương.

Hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết theo quy trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi hoàn tất các bước xử lý, UBND phường liên hệ, mời hai người đến trụ sở để ký và nhận kết quả đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, cô gái bất ngờ cho biết cả hai thực tế không có ý định kết hôn và việc đăng ký trước đó chỉ là… trò đùa.

Cô gái giải thích do lúc đó bồng bột, không suy nghĩ kỹ nên hai người lên mạng thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến cho vui.

Do hồ sơ đã được giải quyết, hai người phải làm đơn đề nghị hủy kết quả đăng ký kết hôn. UBND phường phải thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.

Sau khi hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến được giải quyết, cô gái đề nghị hủy kết quả. Ảnh chụp màn hình

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông cho biết, dịch vụ công trực tuyến giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc đăng ký “cho vui” khiến cơ quan chức năng phải mất thêm thời gian xử lý hồ sơ.

Theo ông Vỹ, hiện chưa có quy định cụ thể về xử phạt đối với trường hợp đăng ký kết hôn trực tuyến để trêu đùa như trên. Địa phương đang nghiên cứu hướng xử lý phù hợp, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, cần cân nhắc kỹ khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, không biến tiện ích của dịch vụ công thành nơi thử nghiệm hoặc đùa vui.