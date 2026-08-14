Tạm giữ 3 người thả diều sáo làm gián đoạn 21 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất

Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: CACC

Ngày 14/8, Công an phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM), cho biết đã tạm giữ Thân Văn Tấn (42 tuổi, quê Bắc Ninh), Tôn Văn Chinh (47 tuổi, quê Hưng Yên) và Trần Võ Hồng Phát (26 tuổi, quê Đồng Tháp) để làm rõ hành vi thả vật thể bay uy hiếp an toàn hàng không.

Tại cơ quan công an, Tấn khai là chủ nhân của 3 con diều sáo có gắn đèn chớp. Tối 13/8, Tấn cùng nhóm bạn mang diều ra bãi đất trống trong Khu công nghiệp Tân Bình (phường Bình Hưng Hòa) để thả. Nhóm này quen biết và hẹn nhau qua một hội nhóm dành cho người chơi diều sáo trên Facebook.

Theo công an, khoảng 19h40 ngày 13/8, các đơn vị điều hành bay phát hiện vật thể lạ nghi là thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện tại khu vực cầu Tham Lương. Đến 20h02, vị trí vật thể được xác định thuộc phường Tây Thạnh, nằm ngay trên hướng tiếp cận hạ cánh của tàu bay.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Các máy bay chuẩn bị đáp được lệnh bay vòng chờ trên không, trong khi những chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải tạm dừng dưới mặt đất.

Đến 20h16, sau khi xác minh tình hình đủ điều kiện an toàn, hoạt động bay mới được khôi phục. Thời gian gián đoạn kéo dài 14 phút đã làm ảnh hưởng dây chuyền đến 21 chuyến bay.

Cùng lúc đó, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phối hợp các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Đến 20h34, lực lượng chức năng xác định "vật thể lạ" thực chất là 3 con diều sáo gắn đèn chớp, được thả từ bãi đất trống cách sân bay khoảng 2,5 km. Đáng chú ý, diều có thời điểm đạt độ cao tới 400 , xâm phạm nghiêm trọng hành lang tĩnh không dành cho máy bay tiếp cận hạ cánh.

Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật, đưa 3 người liên quan về trụ sở làm việc. Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đánh giá mức độ thiệt hại để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó chỉ hai ngày (tối 11/8), sân bay Tân Sơn Nhất cũng từng phải 2 lần tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh do các phi công liên tiếp phát hiện thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện ở độ cao từ 550m đến 900m (1.800-3.000 feet) trong khu vực tiếp cận.

Sự cố ngày 11/8 đã khiến 56 chuyến bay bị ảnh hưởng, buộc các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác và bố trí nhân sự hỗ trợ hành khách.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ quy định về an toàn hàng không. Hành vi thả diều, bóng bay, điều khiển drone hoặc các vật thể bay tự do trong khu vực bán kính an toàn của sân bay là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn hàng không đặc biệt nghiêm trọng.