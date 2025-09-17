Hai dự án giao thông có thiết kế kỳ lạ ở Hà Tĩnh

Những ngày gần đây, người dân tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh rất đỗi ngạc nhiên khi hạng mục nút giao khu vực ngã tư giao Km577+241 Quốc lộ 1A với tuyến đường nhánh dẫn lên Quốc lộ 1A tuyến tránh Kỳ Anh và tuyến đường đi cảng Sơn Dương (thuộc dự án Đường trục chính Trung tâm nối Quốc lộ 1A đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương) khi vừa cơ bản hoàn thiện đã trở thành “cái bẫy” về TNGT trên tuyến.

Nút giao với thiết kế kỳ lạ, dải phân cách lệch pha đã vô hình trung tạo thành "cái bẫy" đối với người đi đường.

Cụ thể, quá trình thiết kế, thẩm định và thi công, với mục đích để tạo ra làn dừng chờ cho phương tiện rẽ trái, đơn vị thiết kế đã bố trí làn chuyển tốc, làn chờ rẽ trái, quy mô là nút giao cùng mức. Thiết kế này đã được Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) thẩm định, cấp phép thi công. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Người điều khiển phương tiện lưu thông qua nút giao "hoa mắt" vì hệ thống biển báo, chỉ dẫn và thiết kế lạ được cho là để bố trí làn chuyển tốc, làn chờ rẽ trái.

Thi công theo thiết kế đã phê duyệt, kết quả là công trình nút giao đấu nối đường nhánh vào Km577+241 Quốc lộ 1A ở phường Vũng Áng lại dẫn tới bất cập giao thông, gây lúng túng cho người và phương tiện lưu thông khi 2 đoạn dải phân cách cứng trên Quốc lộ 1A dẫn vào nút giao được đặt so le nhau, dẫn đến dải phân cứng bên này nút giao nằm ở tim đường phía đối diện và ngược lại.

Điều này đặt ra thách thức cho người điều khiển phương tiện giao thông, nếu không tập trung chú ý quan sát khi qua ngã tư sẽ dẫn đến tình huống lao thẳng phương tiện vào giữa dải phân cách theo hướng chính diện. Đặc biệt là vào ban đêm, khi vạch kẻ đường chưa được sơn sửa kịp thời và hệ thống đèn chiếu sáng tại nút giao chưa ổn định.

Ngay khi vừa mới đưa vào hoạt động, một xe khách đường dài chạy tuyến Nam - Bắc đã "ăn trọn" dải phân cách đối diện khi nằm ngay chính giữa tim đường.

Thực tế đã xảy ra tai nạn đáng tiếc ngay từ khi vừa thi công xong nút giao theo kiểu “lệch pha” giữa hai dải phân cách. Theo đó, vào khoảng 23h ngày 10/9, chiếc xe ô tô khách của nhà xe Trường Hằng chạy theo hướng Nam - Bắc đã tông thẳng vào dải phân cách cứng tại nút giao đấu nối đường nhánh vào Km577+241 Quốc lộ 1A ở phường Vũng Áng khiến phương tiện hư hỏng nặng.

Từ những bất cập nói trên, đại diện Khu Quản lý đường bộ II cho biết sẽ phối hợp cùng Chủ đầu tư và ngành chức năng tiến hành kiểm tra hiện trạng để xem xét, đánh giá tình hình giao thông sau khi triển khai thi công hạng mục nút giao đấu nối nói trên để có sự điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong quá trình lưu thông.

Đường dẫn lên cầu Bãi Thẹn dích dắc, uốn lượn như đường đèo gây "sốt" tại Hà Tĩnh.

Cũng tại Hà Tĩnh, một công trình dự án giao thông khác đang trong quá trình thi công, hoàn thiện cũng gây “sốc” cho nhiều người bởi sự thiết kế, thi công “khó như vậy cũng nghĩ ra để làm” như lời một người dân địa phương khi đánh giá công trình này.

Theo đó, dự án cầu Bãi Thẹn bắc qua sông nhà Lê nối phường Nam Hồng Lĩnh và xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh được khởi công từ năm 2024, dự kiến hoàn thiện vào tháng 10/2025. Công trình do Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Linh.

Dự án cầu Bãi Thẹn sau khi thi công cơ bản hoàn thiện lan can cầu cũng nằm chính giữa tim đường.

Sau hơn 1 năm thi công, khi dự án gần hoàn thiện, người dân ngỡ ngàng khi phát hiện đường dẫn lên cầu phía xã Đức Thịnh được thiết kế kiểu dích dắc, uốn lượn một cách khó hiểu. Lan can cầu, thành cầu nằm giữa tim đường giao thông, nếu người dân lưu thông qua cầu không chú ý quan sát có thể sẽ lao thẳng vào lan can, biến khu vực này thành “điểm đen” về TNGT.

Theo theo thiết kế, bề mặt cầu rộng 6m, trong khi đường dẫn lên cầu rộng 3,5m và nằm lệch hẳn so với đường giao thông. Đường bê tông được thiết kế nằm tách rời so với hệ thống cống thoát nước, tạo thành một rãnh hở “bẫy” người đi đường.

Đường bê tông được thiết kế nằm tách rời so với hệ thống cống thoát nước, tạo thành một rãnh hở “bẫy” người đi đường.

Nhiều người dân cho biết, nhìn từ xa đường dẫn lên cầu Bãi Thẹn dích dắc, uốn lượn như đường đèo; vừa không hợp lý, vừa thiếu tính thẩm mỹ, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi đưa vào sử dụng. Phương tiện lưu thông tiếp cận cầu trở nên khó khăn, nhất là vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Được biết, gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cầu Bãi Thẹn trị giá hơn 475 triệu đồng, được Chủ đầu tư lúc bấy giờ là UBND huyện Đức Thọ (cũ) chỉ định thầu cho Công ty CP Gama Miền Trung, trụ sở tại TP Hà Tĩnh (cũ) thực hiện từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Dự án do Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan tổ chức đấu thầu, đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty Mạnh Linh – Nguyên Hà trúng thầu với giá trị gói thầu là hơn 14,6 tỷ đồng.