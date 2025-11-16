Tên các dự án giao thông quan trọng phía Nam được khánh thành dịp cuối năm

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết dịp 19-12, Bộ Xây dựng sẽ khánh thành 12 dự án giao thông quan trọng, trong đó có nhiều dự án khu vực phía Nam.

6 dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam hoàn thành

Bộ Xây dựng cho hay dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam hiện đã thông xe từ Hà Nội đến Đà Nẵng và đang hoàn thiện những đoạn cuối để hình thành trục giao thông xuyên suốt từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Dự kiến ngày 19-12 tới, sáu dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc – Nam sẽ được thông xe để hiện thực mục tiêu trên, gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Sau nhiều năm thi công, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam dự kiến sẽ thông suốt từ Bắc tới Nam. Ảnh: V.LONG

Trong đó, dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km, tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỉ đồng, quy mô bốn làn xe. Tuyến có ba hầm xuyên núi với chiều dài lần lượt 610 m, 698 m và 3.200 m, cùng 77 cầu và 586 cống. Nhà đầu tư cho biết dự án đạt gần 90% giá trị hợp đồng.

Tại buổi kiểm tra mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc, tổ chức thi công ba ca bốn kíp, bảo đảm hoàn thành cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đúng quy định.

Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng. Tháng 8 vừa qua, 45 km đã được thông xe kỹ thuật, đoạn còn lại đang thi công đạt 96% khối lượng. Tuy nhiên còn khoảng 3 km qua khu vực rừng tự nhiên do Tổng công ty Trường Sơn thi công đang chậm tiến độ.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 65 km, trong đó 19,6 km qua Gia Lai và hơn 42 km qua Đắk Lắk, tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỉ đồng. Dự án đạt gần 90% giá trị hợp đồng. Tuyến đi qua địa hình đồi núi cao, bị chia cắt, khối lượng đào lớn hơn 12 triệu m³, nền đường phức tạp nên việc tiếp cận thi công gặp nhiều khó khăn, nhưng dự án sẽ về đích đúng dịp 19-12.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài hơn 48 km, tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án 7 cho biết sản lượng đạt hơn 7.200 tỉ đồng, tương đương khoảng 85% hợp đồng. Chủ đầu tư đang mở đợt thi đua để hoàn thành tuyến.

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau, có bốn gói thầu xây lắp với tổng đầu tư 27.523 tỉ đồng. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết hiện cả hai đoạn đạt hơn 80% giá trị hợp đồng. Dù thiếu vật liệu xây dựng khiến tiến độ chậm, chủ đầu tư đã lập lại tiến độ chi tiết từng ngày, từng tuần để bảo đảm thông xe tuyến chính vào ngày 19-12.

Hoàn thành việc nâng cấp hai dự án đường thuỷ

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, tổng mức đầu tư điều chỉnh 21.551 tỉ đồng. Tuyến đi qua Đồng Nai hơn 34 km và TP.HCM 19,5 km, gồm ba dự án thành phần do UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng và TP.HCM làm chủ đầu tư. Đoạn qua TP.HCM đã hoàn thành; hai đoạn còn lại đang chậm tiến độ nên Đồng Nai và Bộ Xây dựng đang yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh thi công.

Hiện một phần dự án đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đã thông xe. Ảnh: K.LY

Ngoài ra, hai dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ (Đồng Tháp, Cần Thơ) và nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (Cần Thơ, An Giang) cũng đang được gấp rút hoàn thành. Dự án Cao Lãnh - Lộ Tẻ đạt khoảng 94% giá trị hợp đồng, còn dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đạt 99% hợp đồng. Cục Đường bộ đã có văn bản nhắc nhở do cả hai dự án đều chậm tiến độ.

Bộ Xây dựng cũng dự kiến khánh thành một số dự án mở rộng cầu, hầm trên quốc lộ 1.

Thêm vào đó, ngành sẽ đưa vào hoạt động hai dự án giao thông đường thủy gồm: cải tạo luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT và nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép.

Việc nâng cấp hạ tầng đường thuỷ hiện hữu góp phần tăng năng lực logistics, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, hỗ trợ phát triển bền vững cho khu vực và cả nước.

Nhiều dự án khởi công, khánh thành dịp 19-12 Bộ Xây dựng cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, bộ đã đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh thành rà soát, đăng ký danh mục dự án khởi công, khánh thành. Đến nay bộ đã nhận đăng ký của 30 cơ quan, đơn vị với 60 dự án, gồm 36 dự án khởi công và 24 dự án khánh thành.