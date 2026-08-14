Lý do ô tô BKS Hà Nội 'dính' 96 lỗi chủ xe mới trình diện, bị phạt gần 500 triệu

Ngày 12/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt ông Trần Minh B. (SN 1979, trú xã Xuân Lũng) tổng số tiền 474,6 triệu đồng. Ô tô BKS 29A-647.XX được xác định có tới 96 lần vi phạm giao thông, chủ yếu trên đường Nguyễn Tất Thành.

Ngoài chuỗi lỗi trên, cơ quan chức năng xác định ông B. còn có hành vi không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe khi thay đổi chủ xe theo quy định. Chi tiết này giải đáp cho thắc mắc: Vì sao phương tiện có thể vi phạm tới 96 lần mà người đang sử dụng vẫn tiếp tục lưu thông?

Tài xế Trần Minh B. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Trao đổi với VietNamNet, một cán bộ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết điểm mấu chốt trong trường hợp này là phương tiện đã được mua bán nhưng không thực hiện thủ tục sang tên theo quy định. Khi việc chuyển nhượng không được cập nhật vào dữ liệu đăng ký xe, thông tin quản lý phương tiện vẫn gắn với người đứng tên trước đó.

Do thông tin đăng ký chưa được cập nhật theo việc chuyển nhượng, thông báo vi phạm có thể chưa trực tiếp đến người đang thực tế quản lý, sử dụng chiếc xe.

Nói cách khác, camera có thể liên tục nhận diện chính xác biển số và ghi nhận từng lần vi phạm nhưng hệ thống quản lý không thể tự xác định một giao dịch chuyển nhượng ngoài thực tế nếu thông tin chủ mới chưa được cập nhật.

Một tháng dính 21 lỗi vượt quá tốc độ cho phép

Bên cạnh việc không thực hiện sang tên đổi chủ phương tiện, ông Trần Minh B. đã liên tiếp để xảy ra vi phạm khi tham gia giao thông.

Dữ liệu phương tiện vi phạm qua camera giám sát của Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy mức độ lặp lại đáng chú ý. Chỉ trong tháng 7/2026, ô tô BKS 29A-647.XX bị ghi nhận 21 lần vi phạm, toàn bộ là hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định.

Trong đó, 15 lần xe vượt tốc độ từ 10-20km/h, 4 lần vượt trên 20-35km/h và 2 lần vượt từ 5 đến dưới 10km/h. Các lỗi xuất hiện từ ngày 2-30/7 trên đường Nguyễn Tất Thành.

Đáng chú ý, có những lỗi chỉ cách nhau vài phút. Cụ thể, tối 3/7, xe bị ghi nhận quá tốc độ lúc 19h33 tại khu vực cổng thi hành án dân sự tỉnh, đến 19h39 tiếp tục vi phạm tại khu vực Nguyễn Tất Thành gần đường Lê Lợi mới, khoảng cách chỉ 6 phút.

Ngày 23/7, chiếc xe xuất hiện 3 lần trong danh sách vi phạm, vào các thời điểm 6h45, 18h59 và 19h06. Chuỗi dữ liệu cho thấy lỗi không xuất hiện đơn lẻ mà lặp lại trên cùng tuyến đường, qua nhiều ngày và ở những khung giờ tương đối quen thuộc.

Danh sách số lần vi phạm trong tháng 7 của chủ xe 29A647XX. Ảnh: CAPT

Phạt nguội có thể “chồng” lên nhau thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hải (Giám đốc Công ty Luật TNHH An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết cần phân biệt người đang thực tế sử dụng phương tiện với người đứng tên trong dữ liệu đăng ký xe. Hai chủ thể này lẽ ra phải thống nhất sau khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu, nhưng có thể tách rời nếu chiếc xe đã mua bán mà chưa sang tên.

Theo ông Hải, Khoản 8 Điều 47 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, với hành vi được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng chưa thể dừng xe để xử lý, cơ quan chức năng gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan đến giải quyết. Thông báo có thể bằng văn bản hoặc phương thức điện tử; thông tin phương tiện vi phạm đồng thời được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT.

Do đó, luật sư Hải cho rằng khi một chiếc xe đã chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, đầu mối quản lý ban đầu vẫn gắn với thông tin đang tồn tại trong dữ liệu đăng ký. Người đang sử dụng chiếc xe trong thực tế không đương nhiên được hệ thống xác định là chủ mới nếu quan hệ chuyển nhượng chưa được cập nhật.

Hệ thống camera giám sát góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hải Đăng

"Đây chính là điểm có thể tạo ra khoảng trống giữa người trực tiếp vi phạm và người nhận thông báo theo dữ liệu quản lý phương tiện. Việc thông báo chưa đến người đang cầm lái cũng không làm mất dữ liệu vi phạm và không phải điều kiện để camera ngừng ghi nhận những hành vi tiếp theo", luật sư Hải phân tích.

Luật sư Hải viện dẫn: Theo điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đối với hành vi được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ thời điểm thiết bị ghi nhận. Nếu sau đó phương tiện tiếp tục vượt quá tốc độ ở thời điểm, địa điểm khác thì có thể được xác định là một lần vi phạm khác và xử lý độc lập.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định 168 quy định, trường hợp một cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì bị phạt tiền đối với từng hành vi. Vì vậy, không có quy định phải xử lý xong hoặc phải thông báo lỗi thứ nhất camera mới được ghi nhận lỗi tiếp theo.

Luật sư Hải cho rằng cần phân biệt rõ trách nhiệm của từng chủ thể. Người trực tiếp điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vượt quá tốc độ; người mua xe nhưng chưa làm thủ tục sang tên được áp dụng xử phạt như chủ phương tiện theo điểm e khoản 6 Điều 47 Nghị định 168. Trong khi đó, người bán chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm của chủ xe và có nghĩa vụ phối hợp với cơ quan chức năng xác định người điều khiển phương tiện.

Người bán không đương nhiên phải nộp thay toàn bộ tiền phạt do người mua gây ra. Tuy nhiên, nếu không hợp tác, không chứng minh hoặc không giải trình được mình không phải người điều khiển phương tiện vi phạm, người này có thể bị xử phạt theo điểm b khoản 8 Điều 47.

Việc người mua không làm thủ tục sang tên và người bán không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số là hai hành vi vi phạm riêng, cùng có mức phạt 4-6 triệu đồng đối với cá nhân, 8-12 triệu đồng đối với tổ chức theo khoản 7 Điều 32 Nghị định 168.