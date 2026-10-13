Lộ trình 26km đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Sáng 14/10, Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) sẽ được tổ chức trọng thể.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Theo chương trình, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra các nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm; Lễ viếng hài cốt liệt sĩ; Lễ truy điệu, đọc lời điếu và mặc niệm; di chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Ban tổ chức đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ; tổ chức nghi thức di chuyển hài cốt đến vị trí an táng; thực hiện nghi thức hạ huyệt, an táng; đại biểu dâng hương tưởng niệm.

Cụ thể, lúc 7h30 sẽ diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, Lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ được cử hành. Lễ an táng hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 10h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ TPHCM cho biết số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).

Số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ). Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Về lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ đưa đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Ban Chỉ đạo cho biết đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM di chuyển trên quãng đường dự kiến dài khoảng 26km.

Theo kế hoạch, lộ trình di chuyển như sau: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Lộ trình di chuyển đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. (Đồ họa: Bộ Tư lệnh TPHCM)

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM di chuyển trên quãng đường khoảng 26km. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng; lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ TPHCM trân trọng mời nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Việc tổ chức để nhân dân tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ phải bảo đảm trang nghiêm, an toàn; không gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.