Khai quật mộ chôn tập thể, tìm hài cốt 8 liệt sĩ bị sát hại năm 1951

Sáng 26/9, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng trang trọng tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo. Năm 1951, khu vực Mả Chìa là nơi giặc Pháp sát hại rồi chôn tập thể 8 chiến sĩ cách mạng, du kích, cán bộ và hàng trăm người dân các xã lân cận thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cũ.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo TP Hải Phòng cùng các đơn vị liên quan và đông đảo thân nhân, nhân chứng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ an nghỉ tại đây suốt 75 năm qua.

Các đại biểu dành 1 phút tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Các đại biểu thắp hương tại những ngôi mộ liệt sĩ được thân nhân xây dựng, tôn tạo và xác định phần mộ theo tâm linh, người dân địa phương thường gọi là “mộ gió”.

Trong không khí linh thiêng, trang nghiêm và thành kính, các đại biểu và thân nhân các liệt sĩ, đồng bào tử nạn và người dân địa phương thực hiện Lễ chào cờ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu Mả Chìa.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố cho biết, việc tổ chức triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà trước hết là nhiệm vụ chính trị, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đông đảo cựu chiến binh, thân nhân các liệt sĩ và thân nhân đồng bào tử nạn ở khu vực Mả Chìa tham dự buổi lễ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố và lãnh đạo xã Vĩnh Bảo tặng quà động viên các tập thể, cá nhân, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đại diện 8 gia đình liệt sĩ, nhân chứng cung cấp thông tin về liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt 8 liệt sĩ và hàng trăm đồng bào bị giặc Pháp sát hại năm 1951.

Đông đảo thân nhân, cán bộ, cứu chiến binh và đại biểu dâng hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ tại buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.