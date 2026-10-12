731 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng sẽ được an táng ngày 14/10

Sáng 12/10, hơn 300 quân nhân, chiến sĩ công an tổng duyệt lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hai khu mộ tập thể trong công viên Lê Thị Riêng.

Buổi tổng duyệt bắt đầu bằng nghi thức dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia tưởng niệm, sau đó các lực lượng vũ trang cử hành lễ truy điệu.

Lễ tổng duyệt truy điệu trước khi đưa hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM, sáng 12/10. Ảnh: Đình Văn

Các hài cốt liệt sĩ được xếp thành hàng, phủ quốc kỳ, đặt trong các hộp kính trước sảnh nhà truyền thống của công viên. Chiến sĩ sẽ đưa hài cốt lên 8 xe chuyên dụng, di chuyển khoảng 26 km đến Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM, phường Long Bình, để an táng.

Theo kế hoạch, đoàn xe khởi hành lúc 8h30 ngày 14/10, di chuyển với tốc độ 20-25 km/h.

Từ công viên Lê Thị Riêng, đoàn xe sẽ tiến ra đường Trường Sơn, tới Cách Mạng Tháng 8, vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, vòng xoay Hàng Xanh, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội rồi đến nghĩa trang. Người dân có thể đứng dọc vỉa hè trên tuyến đường để theo dõi đoàn xe.

Lộ trình các đoàn xe di chuyển từ công viên Lê Thị Riêng tới nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Đồ họa: Tâm Thảo

Sau hơn ba tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện 731 hài cốt liệt sĩ tại hai hố chôn tập thể gần nhà truyền thống công viên Lê Thị Riêng.

Các hài cốt đã được lấy mẫu, số hóa và chuyển ra Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hà Nội để xét nghiệm, đối chiếu với mẫu sinh phẩm do thân nhân cung cấp nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Lực lượng chuyên môn quy tập hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại hố chôn tập thể ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Đình Văn

UBND TP HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án bảo tồn hố chôn liệt sĩ tại công viên.