Dự án đường 400 tỷ ở Hà Nội thành 'kênh bùn', dân phải bắc cầu tạm vào nhà

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) được UBND quận Thanh Xuân (cũ) phê duyệt năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Tuyến đường dài gần 1km, từ nút giao Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân, khi hoàn thành sẽ được mở rộng lên 21m nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực đông dân cư, nhiều chung cư và trường học.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp không ít trở ngại do công tác giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao đất, phát sinh đơn thư khiếu nại. Chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức tuyên truyền, đối thoại để tháo gỡ. Đến tháng 11/2024, phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, tạo điều kiện để công trình tiếp tục thi công.

Từ 1/7/2025, khi mô hình chính quyền hai cấp được vận hành, dự án được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Việc thay đổi chủ thể quản lý kéo theo điều chỉnh về thủ tục và quy trình đấu thầu, khiến thời gian hoàn thành dự án lùi sang tháng 3/2026 thay vì năm 2025 như kế hoạch trước đó.

Những ngày này, trên công trường đoạn từ Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân, hàng chục công nhân cùng máy móc được huy động để thi công hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp kỹ thuật.

Khoảng 10 máy xúc hoạt động liên tục để đào rãnh cống. Theo một kỹ sư phụ trách tại công trường, đơn vị thi công đang tổ chức làm việc nhiều ca trong ngày để sớm hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật, trả lại mặt bằng cho người dân.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy bên cạnh một số mũi thi công tập trung, nhiều hạng mục khác triển khai chậm. Nhiều đoạn đường bị đào sâu, kéo dài hàng chục mét, đất đá để ngổn ngang nhưng chưa được che chắn đầy đủ.

Dọc tuyến đường, hình ảnh dễ bắt gặp là những rãnh đào sâu trước cửa nhà dân. Có đoạn dài và rộng như một con mương hở.

Để có lối ra vào, nhiều hộ phải tự tìm tấm ván gỗ hoặc miếng kim loại đặt tạm bắc qua hố. Khi trời mưa, bùn đất tràn ra lòng đường khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

Chị Trần Thị Hạnh (sống tại khu vực gần số nhà 90 Nguyễn Tuân) cho biết, gia đình chị phải tự làm cầu tạm để vào nhà suốt nhiều ngày qua. “Hố đào nằm ngay trước cửa, không có lối đi khác nên chúng tôi phải kê ván qua lại. Mưa xuống là bùn ngập, người lớn còn khó đi, trẻ con càng nguy hiểm”, chị Hạnh nói.

“Sau mấy ngày họ đào rãnh thoát nước, nhà tôi bị rò rỉ nước. Thợ kiểm tra phát hiện ống cấp nước bị nứt. Gia đình phải tự thuê người đến thay lại đoạn ống hỏng, mất thêm chi phí và thời gian”, một người dân sinh sống trên đường Nguyễn Tuân nói.

Hai bên tuyến đường tập trung nhiều chung cư và trường học nên lưu lượng người qua lại luôn đông. Trong điều kiện mặt đường lầy lội, nhiều phụ huynh phải dắt tay hoặc bế con qua đoạn bùn để vào trường.

Không chỉ việc đi lại bị ảnh hưởng, hoạt động kinh doanh của các hộ dân dọc tuyến cũng gặp khó. Bùn đất bám vào giày dép khách ra vào khiến nhiều cửa hàng phải lau dọn liên tục. Có nơi khách ngại dừng xe do không còn khoảng trống trước cửa.

Bà Mai, chủ một cửa hàng bán quần áo trên phố Nguyễn Tuân, cho biết gần 10 ngày nay lượng khách giảm rõ rệt. “Phía trước cửa đang đào hệ thống thoát nước, khách đến không có chỗ gửi xe. Nhiều người quay xe đi luôn. Gần Tết, doanh thu sụt giảm khiến chúng tôi rất lo”, bà Hằng chia sẻ.

Theo phản ánh của người dân, vào những ngày mưa, mặt đường trơn trượt, đã xảy ra tình trạng người đi xe máy bị ngã khi đi qua khu vực có bùn nước đọng.

Trong khi đó, khi trời nắng, bụi từ công trường bay lên, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Người dân mong muốn đơn vị thi công tăng cường biện pháp che chắn, bố trí lối đi tạm an toàn và đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đang dang dở để hạn chế ảnh hưởng kéo dài.