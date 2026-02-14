Những công trình giao thông tiêu biểu của Hà Nội hoàn thành trong năm qua

Năm 2025, Hà Nội đưa vào khai thác nhiều dự án giao thông quan trọng. Các công trình này góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc tại một số khu vực, hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị và tăng khả năng kết nối giữa các khu vực trong và ngoài thành phố.

Trong số các dự án hoàn thành, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài chính thức thông xe từ ngày 19/4/2025. Tuyến đường có chiều dài 2,67km, bắt đầu từ nút giao Đại lộ Thăng Long và kết thúc tại điểm giao với đường Lê Trọng Tấn, khu đô thị Dương Nội.

Dự án được khởi công từ tháng 2/2023 với tổng mức đầu tư gần 706 tỷ đồng. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt cắt ngang từ 30 đến 40m, gồm 6 làn xe ô tô.

Việc đưa tuyến Lê Quang Đạo kéo dài vào khai thác tạo thêm trục kết nối giữa khu vực Nam Từ Liêm và Hà Đông, đồng thời chia sẻ lưu lượng với các tuyến đường thường xuyên quá tải như Tố Hữu, Sa Đôi và đường 70. Tuyến đường cũng kết nối nhiều khu đô thị lớn phía Tây Hà Nội, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và thuận lợi hơn cho sinh hoạt, đi lại của người dân.

Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi cũng được thông tuyến sau hơn 15 năm triển khai.

Dự án được phê duyệt từ năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, chiều dài khoảng 3,8km, đi qua địa bàn các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh (huyện Thanh Trì cũ).

Sau khi hoàn thành, tuyến Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi được mở rộng lên 8 làn xe, mặt cắt ngang gần 40m. Đây là trục giao thông quan trọng kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam, thường xuyên chịu áp lực lớn từ xe liên tỉnh và xe tải nặng.

Ngày 10/2/2026 (23 tháng Chạp), TP Hà Nội tổ chức thông xe kỹ thuật hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng, công trình giao thông quan trọng trên tuyến Vành đai 2,5.

Dự án được khởi công từ tháng 10/2022, tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài 460m, trong đó đoạn hầm kín dài 140m, phần hầm hở dài 320m. Một đầu hầm kết nối phố Kim Đồng, đầu còn lại nối với tuyến Vành đai 2,5 phía Đầm Hồng, giáp phố Định Công, góp phần tổ chức lại giao thông khu vực phía Nam thành phố và giảm xung đột tại nút giao Giải Phóng.

Cùng thời điểm, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A cũng được thông xe kỹ thuật sau thời gian dài chậm tiến độ. Dự án dài 1,6km, được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT với tổng mức đầu tư khoảng 1.317 tỷ đồng. Khởi công từ năm 2014, dự án từng tạm dừng từ năm 2020 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục hợp đồng.

Sau khi được tái khởi công vào cuối tháng 5/2025, đến nay các hạng mục chính của dự án cơ bản hoàn thành. Việc thông xe đoạn tuyến này giúp kết nối đồng bộ với hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng, góp phần hoàn thiện trục Vành đai 2,5 phía Nam Hà Nội.

Cũng trong ngày 10/2/2026, Hà Nội tổ chức giao thông tạm thời và đưa vào khai thác thêm gần 7km đường trục phía Nam, đoạn từ Km18+560 đến Km26+000, đi qua địa bàn các xã Phượng Dực, Vân Đình và khu vực lân cận.

Việc đưa đoạn tuyến này vào sử dụng giúp rút ngắn quãng đường di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m, có tổng mức đầu tư trên 7.200 tỷ đồng, giữ vai trò then chốt trong mạng lưới giao thông lõi đô thị. Được phê duyệt từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2020, dự án bị chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Từ cuối năm 2025, với chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, các khó khăn từng bước được tháo gỡ, dự án được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 15/12/2025 và thông tuyến kỹ thuật sáng 14/1/2026.

Vành đai 1 là trục giao thông giữ vai trò “xương sống” của khu vực nội đô Hà Nội, với phạm vi khoảng 31,5km², tập trung đông dân cư và lưu lượng phương tiện rất lớn mỗi ngày. Việc hoàn thành đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đoạn tuyến cuối cùng của dự án, có ý nghĩa quyết định trong việc khép kín toàn tuyến Vành đai 1.

Người dân kỳ vọng, khi tuyến đường được hoàn thiện và khai thác đồng bộ, tình trạng ùn tắc giao thông sẽ từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.