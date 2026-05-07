50.000 lính Mỹ vẫn ở Trung Đông chờ lệnh của Tổng thống Trump

Các binh sĩ của Sư đoàn Dù 82. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Donald Trump đã điều động khoảng 50.000 binh sĩ cho cuộc chiến với Iran, điều động họ cùng các tàu sân bay, tàu khu trục, đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến và các phi đội chiến đấu cơ.

Mang theo bộ dụng cụ sinh tồn, các binh sĩ này tham gia vào nhiệm vụ mà ông Trump tuyên bố là nhằm “phá hủy tên lửa và san phẳng ngành công nghiệp tên lửa” của Iran.

Hiện nay, lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở khu vực, trong khi Nhà Trắng đưa ra những thông điệp mâu thuẫn về việc liệu chiến dịch quân sự đã kết thúc hay chưa.

Ngày 6/5, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố Chiến dịch “Epic Fury” đã “kết thúc”. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết nỗ lực lớn hiện tại là hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nhưng sau đó ông Trump cho biết ngay cả hoạt động này cũng đã tạm dừng.

Đến ngày 7/5, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh và bảo đảm hành lang an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz nếu Iran “đồng ý với những gì đã được thống nhất”, nhưng không cho biết cụ thể.

Ông cũng cảnh báo: “Nếu họ không đồng ý, các cuộc ném bom sẽ bắt đầu”.

Hải quân Mỹ hiện vẫn áp đặt phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng Iran, sau khi Tehran đóng cửa eo biển Hormuz. Ngày 7/5, chiến đấu cơ hải quân Mỹ đã vô hiệu hóa 1 tàu chở dầu treo cờ Iran khi con tàu này đang tìm cách vượt qua vòng phong tỏa.

Trước khi chiến tranh nổ ra ngày 28/2, Mỹ thường duy trì khoảng 40.000 binh sĩ tại các căn cứ và trên tàu chiến ở Trung Đông, gồm tại Ả-rập Xê-út, Bahrain, Iraq, Syria, Jordan, Qatar, UAE và Kuwait. Tuy nhiên, khi ông Trump leo thang chiến sự, quân số đã tăng lên hơn 50.000 người, một quan chức quân đội Mỹ cho biết.

Dưới đây là các lực lượng Mỹ vẫn hiện diện ở khu vực gần Iran:

Sư đoàn Dù 82

Khoảng 2.000 lính dù thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của quân đội Mỹ đang có mặt tại Trung Đông, dù Lầu Năm Góc không tiết lộ địa điểm cụ thể.

Theo các quan chức Mỹ, lực lượng này có thể được sử dụng trong chiến dịch kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran, dù để giữ được hòn đảo sẽ cần thêm nhiều binh sĩ trên bộ. Một chiến dịch như vậy cũng tiềm ẩn nguy cơ thương vong lớn với quân đội Mỹ.

Các chuyên gia quân sự cho rằng lực lượng này có thể tham gia nhiệm vụ chiếm giữ sân bay, dù chưa rõ Washington sẽ làm gì với 1 sân bay trên lãnh thổ Iran nếu giành được quyền kiểm soát.

Việc kiểm soát một vùng lãnh thổ tại Iran – quốc gia có diện tích bằng khoảng 1/4 lục địa Mỹ và dân số hơn 90 triệu người, sẽ là thách thức rất lớn.

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31

Việc triển khai thêm 2.500 lính thủy đánh bộ cùng 2.500 thủy thủ đã giúp duy trì tổng quân số Mỹ tại khu vực ở mức trên 50.000 người.

Dù nhiệm vụ cụ thể của Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31 vẫn chưa rõ ràng, giới chức Mỹ cho biết lực lượng này có thể tham gia chiến dịch chiếm giữ đảo hoặc các khu vực lãnh thổ khác.

Lực lượng Đặc nhiệm

Hai quan chức quân đội Mỹ gần đây cho biết, vài trăm binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đã được điều tới Trung Đông từ tháng 3, nhằm tạo thêm lựa chọn quân sự cho Tổng thống Trump.

Với vai trò lực lượng tác chiến mặt đất chuyên biệt, họ có thể được sử dụng trong chiến dịch nhằm thu giữ lượng uranium làm giàu cấp độ cao của Iran tại cơ sở hạt nhân Isfahan.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush, cùng các biên đội tàu chiến hộ tống và hơn 10.000 thủy thủ cùng lính thủy đánh bộ, đang hiện diện trên biển Ả-rập.

Từ vị trí này, họ có thể tấn công Iran bằng tên lửa và chiến đấu cơ xuất kích từ tàu sân bay.

Theo 1 quan chức Mỹ, tàu USS George H.W. Bush được điều tới thay thế tàu sân bay Gerald Ford, hiện đang di chuyển về Đại Tây Dương và sau đó trở về căn cứ Norfolk, bang Virginia. Tàu Gerald Ford từng xảy ra hỏa hoạn tại khu giặt là trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.