Cận cảnh 5 hầm chui lớn giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội

Trong nhiều năm qua, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại các nút giao lớn ở Hà Nội. Để giảm áp lực giao thông, thành phố đã triển khai xây dựng các hầm chui, tách dòng phương tiện tại những điểm giao cắt quan trọng. Đến nay, Hà Nội đã đưa vào khai thác 5 hầm chui lớn.

Mới đây nhất, TP Hà Nội tổ chức thông xe kỹ thuật hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng vào sáng 10/2. Công trình nằm trên tuyến Vành đai 2,5, giữ vai trò kết nối khu vực Kim Đồng với Định Công - Đầm Hồng, góp phần giảm áp lực cho trục Giải Phóng - cửa ngõ phía Nam thành phố.

Dự án khởi công từ tháng 10/2022, tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Hầm có quy mô 4 làn xe, dài 460m, trong đó đoạn hầm kín 140m, hầm hở 320m.

Đây là hầm chui thứ hai tại Hà Nội được xây dựng đi dưới tuyến đường sắt Bắc - Nam đang khai thác, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và bảo đảm tuyệt đối an toàn chạy tàu trong suốt quá trình thi công.

Trước đó, hầm chui Kim Liên - Xã Đàn là công trình hầm chui đầu tiên của Hà Nội, khởi công năm 2006 và đưa vào sử dụng năm 2009.

Hầm nằm tại nút giao Kim Liên, kết nối đường Đại Cồ Việt với Xã Đàn, có chiều dài 644m, rộng 18,5m, chiều cao thông xe 4,7m, tổng vốn đầu tư 467 tỷ đồng.

Vào thời điểm xây dựng, công trình được xem là đường hầm hiện đại nhất Đông Nam Á, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc tại nút giao đông đúc này.

Tiếp đến là hầm chui Trung Hòa, nằm tại nút giao giữa đường Vành đai 3 và điểm đầu Đại lộ Thăng Long, khu vực có mật độ phương tiện cao bậc nhất phía Tây Hà Nội.

Dự án được khởi công đầu năm 2015, tổng mức đầu tư 1.087 tỷ đồng. Hầm gồm hai ống, mỗi ống có 3 làn xe cơ giới, chiều rộng mỗi làn 3,5m. Tổng chiều dài hầm kín, hầm hở và đường dẫn gần 692m.

Công trình giúp kết nối trực tiếp Trần Duy Hưng với Đại lộ Thăng Long, giảm xung đột giao thông tại nút giao nhiều tầng.

Hầm chui Thanh Xuân tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi là dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản, khởi công từ tháng 6/2014 với tổng mức đầu tư 551 tỷ đồng.

Hầm có chiều dài 980m, gồm phần hầm kín 109m, hầm hở chữ U và hệ thống tường chắn. Mỗi hầm bố trí 2 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 60km/h.

Khi kết hợp với đường sắt đô thị trên cao và cầu cạn, khu vực này trở thành nút giao có 4 tầng giao thông hiện đại ở Thủ đô.

Hầm chui Lê Văn Lương khởi công tháng 10/2020, đi ngầm qua nút giao Lê Văn Lương - Tố Hữu - Khuất Duy Tiến.

Dự án có tổng chiều dài 475m, tổng mức đầu tư gần 780 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, phần hầm kín dài 95m, hầm hở và gờ chắn dẫn vào hầm kín dài 380m với 4 làn xe.

Công trình được xác định là dự án giao thông trọng điểm, góp phần xóa “điểm đen” ùn tắc tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch.