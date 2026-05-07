Lời khai của cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong ở Hà Nội

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (SN 2006, thường trú tỉnh Tuyên Quang) sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3/2026 đến nay.

Cùng sinh sống có cháu B.T.H. (SN 2022, con riêng của Tâm), anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm. Ảnh: CACC

Chiều 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã dùng dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu.

Đánh xong, Tâm bắt cháu H. đứng ở góc nhà. Khi thấy cháu đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H. đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi mắng rồi dùng chân kẹp chặt má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào miệng và mũi cháu.

Thấy Hiệp xịt nước, Tâm không can ngăn mà đi ra ngoài. Một lúc sau, thấy cháu không còn gào khóc, giãy giụa, Hiệp đi ra ngoài. Sau đó, cháu H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói cháu nhiều ngày.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định.