Một cựu Thứ trưởng thoát trách nhiệm hình sự vì tự nguyện nộp lại 500 triệu nhận từ cấp dưới

Nguyên thứ trưởng nhận 500 triệu từ cựu Cục trưởng

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũ) và bị can Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng quản lý lao động ngoài nước), ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng vụ án, 27 bị can khác bị truy tố về các tội "Môi giới hối lộ"; "Nhận hối lộ" hoặc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 - 2025, các bị can tại Bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có sai phạm trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Giấy phép) và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài (Phiếu trả lời).

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam, đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "bôi trơn" hơn 30,2 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan nhận tổng cộng 16,3 tỷ đồng; ông Tống Hải Nam nhiều lần nhận hối lộ tổng 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng...

Đáng chú ý, ngoài những cá nhân bị cáo buộc nhận hối lộ tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan tố tụng xác định một số người khác cũng nhận tiền nhưng không bị xử lý hình sự.

Bị can Tống Hải Nam.

Cụ thể, Viện Kiểm sát cho rằng đối với tội danh "Nhận hối lộ", ông Lê Tấn Dũng (nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng ký 7 Giấy phép do được ủy quyền.

Ông Dũng nhận từ bị can Tống Hải Nam 500 triệu đồng, theo Viện Kiểm sát, ông Dũng không biết việc Cục Quản lý lao động nước ngoài gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền, không bàn bạc với bị can Tống Hải Nam, không tiếp xúc với doanh nghiệp và đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận nên không có căn cứ xử lý về trách nhiệm hình sự.

Tại kỳ họp thứ 70 ngày 16/12/2025, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Dũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác

Ngoài ra Viện Kiểm sát cho hay, còn một số cá nhân nhận tiền và thực hiện nhiệm vụ chung theo chỉ đạo của cấp trên, không tiếp xúc với doanh nghiệp, không biết việc gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền, đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận nên cũng không có căn cứ xử lý.

Đối với bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long); Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona); Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3) và nhiều cá nhân thuộc các doanh nghiệp đã có hành vi đưa tiền cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Cục Quản lý lao động nước ngoài, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để được cấp Giấy phép và cấp Phiếu trả lời, có dấu hiệu phạm tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, việc các bị can đưa tiền là do bị lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động nước ngoài và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tạo "rào cản", "gây khó khăn" trong thẩm định hồ sơ buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền mới được cấp Giấy phép và cấp Phiếu trả lời.

Quá trình điều tra, Viện Kiểm sát cho hay, các đối tượng trên thành khẩn khai báo và có đơn tố cáo hành vi Nhận hối lộ của nhóm bị can thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Vận dụng Nghị quyết số 03/2020 ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xử lý trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân này về hành vi "Đưa hối lộ".

Kẽ hở cho cán bộ 'vòi' tiền doanh nghiệp

Đối với tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", Viện Kiểm sát cho rằng, có một số nhân viên giúp việc cho bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định trong tuyển sinh, thu tiền của người lao động nhưng không biết việc Hưng, Nam, Định thu vượt mức quy định và để ngoài sổ kế toán nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nhận thấy còn có quy định pháp luật hiện hành về điều kiện và thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thiếu tính cụ thể, chưa đảm bảo sự chặt chẽ và đồng bộ; tồn tại nhiều kẽ hở dẫn đến tình trạng áp dụng pháp luật thiếu thống nhất, tạo điều kiện cho người có thẩm quyền lạm dụng để gây phiền hà, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xuất khẩu lao động, kê khai báo cáo thuế đối với doanh nghiệp chưa được nâng cao.

Theo Viện Kiểm sát, trách nhiệm nêu trên thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan đã không phát hiện những sai phạm của Cục Quản lý lao động nước ngoài và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động để xử lý kịp thời, do đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực trên.