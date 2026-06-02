Bất ngờ kết quả xét nghiệm ma túy kẻ đâm phụ nữ, chống trả công an ở Hải Phòng

Chiều 2/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng dùng dao tấn công một phụ nữ đi đường và làm bị thương một cán bộ Công an phường Gia Viên trên phố Lạch Tray.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h45 cùng ngày, trước nhà số 116 Lạch Tray (khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân), Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú tại số 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền) trong tình trạng cởi trần, cầm dao đi ra đường. Sau đó, Hưng bất ngờ lao tới dùng dao tấn công bà Nguyễn Thị L. (SN 1970, trú tại Trà Khê, phường Hưng Đạo) khi nạn nhân đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường.

Bị tấn công bất ngờ, bà L. ngã xuống đường. Hưng tiếp tục lao tới, dùng dao đâm vào vùng mặt nạn nhân, khiến người này bị nhiều vết thương phần mềm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Phát hiện sự việc, một nam thanh niên đã dùng bình chữa cháy phun bọt khí để đánh lạc hướng đối tượng. Do không xác định được phương hướng, Hưng dừng tấn công và rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Gia Viên nhanh chóng có mặt, tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời đưa bà L. đi cấp cứu.

Trong quá trình bị trấn áp, Phan Tuấn Hưng dùng dao chống trả, làm một cán bộ Công an phường Gia Viên bị thương.

Sau khi bị khống chế, Phan Tuấn Hưng bị thương phần mềm và được đưa tới cơ sở y tế điều trị.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Lê Chân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn và các chất kích thích đối với Hưng. Kết quả cho thấy, đối tượng có nồng độ cồn trong máu nhưng không phát hiện chất ma túy.

“Đối tượng Phan Tuấn Hưng gây án trong tình trạng say rượu, mất kiểm soát hành vi, không phải ‘ngáo đá’ như một số thông tin lan truyền. Đối tượng không nằm trong diện quản lý liên quan đến ma túy, không có tiền sử nghiện”, lãnh đạo Công an phường Lê Chân cho biết.

Theo vị này, Hưng sống độc thân, chưa lập gia đình và có biểu hiện tâm lý không ổn định.