Lan can rơi trong đêm, hàng trăm hộ dân thấp thỏm chờ rời chung cư cũ

Khu C chung cư Quang Trung được xây dựng từ cuối những năm 1970. Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân, cách đây ít ngày, một phần lan can tại tòa C3, khu C chung cư Quang Trung rơi xuống trong đêm. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng khiến nhiều cư dân thêm bất an.

Được xây dựng từ cuối những năm 1970, đến nay khu chung cư Quang Trung vẫn còn 6 khối nhà chưa được phá dỡ, gồm 5 tòa thuộc Khu C (từ C2 đến C6) và tòa D2. Sau gần nửa thế kỷ đưa vào sử dụng, các công trình đều đã xuống cấp rõ rệt với nhiều mảng tường bong tróc, trần nhà nứt vỡ, lan can hư hỏng.

Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tình trạng xuống cấp của các khu nhà còn khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân luôn thấp thỏm, nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến gần.

"Mỗi lần mưa to, gió lớn là chúng tôi lại thấp thỏm. Chỉ mong sớm được chuyển đến nơi ở mới để yên tâm sinh sống", bà Đinh Thị Tý (85 tuổi, cư dân tòa C3) nói. Không chỉ người già, nhiều hộ gia đình có trẻ nhỏ cũng sống trong tâm trạng bất an khi mùa mưa bão đang đến gần.

Theo người dân, cách đây ít ngày một phần lan can tại tòa C3 bất ngờ rơi xuống trong đêm, khiến nhiều người thêm lo lắng.

Những mảng bê tông bong tróc xuất hiện tại nhiều tòa nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cư dân.

Bà Đinh Thị Tý (85 tuổi) cho biết, nhiều năm qua cư dân luôn thấp thỏm chờ ngày được chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn.

Để giải quyết tình trạng xuống cấp của khu chung cư cũ, năm 2011, dự án cải tạo, xây dựng lại Khu C chung cư Quang Trung được cấp giấy chứng nhận đầu tư, do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành trong vòng 5 năm và đáp ứng nhu cầu tái định cư cho khoảng 6.800 người dân. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, tiến độ dự án tiếp tục kéo dài. Thời hạn hoàn thành được gia hạn đến tháng 10/2025 nhưng nhiều hạng mục quan trọng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Đến nay, trong số các hạng mục tái định cư của dự án, tòa CT3A đã hoàn thành phần thô, các hạng mục trát trong nhà và sơn bả mặt ngoài đạt 100% khối lượng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng đang được triển khai đồng bộ để chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, công trình sẽ hoàn thành nghiệm thu xây dựng vào cuối tháng 7 và đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026. Trong khi đó, tòa CT3B hiện đang thi công đến tầng 14 và được đặt mục tiêu hoàn thành trong quý I/2027.

Mỗi vết nứt, mảng bê tông bong tróc đều khiến người dân thấp thỏm mỗi khi mưa bão về.

Hệ thống lan can, tường và trần tại một số khu nhà đã hư hỏng theo thời gian nhưng hàng trăm hộ dân vẫn phải tiếp tục sinh sống.

Khoảng 380 hộ dân tại các tòa C2, C3, C4, C5 và C6 hiện vẫn chưa thể di dời do thiếu quỹ nhà tái định cư.

Việc chậm hoàn thành các khu tái định cư khiến công tác di dời dân cư và cải tạo chung cư Quang Trung tiếp tục kéo dài.

Hai tòa nhà tái định cư CT3A và CT3B đang được xây dựng nhưng tiến độ vẫn chưa đáp ứng kế hoạch đề ra.

Trong khi Khu A và Khu B cơ bản hoàn thành tái định cư, Khu C vẫn là điểm nghẽn lớn trong dự án cải tạo chung cư Quang Trung.

Tuy nhiên, theo UBND phường Thành Vinh, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn cần được tháo gỡ. Một trong những vướng mắc lớn là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư cho các hộ dân trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới.

Hiện các quy định hiện hành chủ yếu áp dụng đối với các dự án thu hồi đất, trong khi việc cải tạo chung cư cũ chưa có hướng dẫn cụ thể, khiến địa phương gặp khó trong việc xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, vấn đề bồi thường đối với phần diện tích cơi nới cũng chưa đạt được sự đồng thuận hoàn toàn. Theo quy định hiện hành, chỉ những hạng mục cơi nới được hình thành trước ngày 1/7/2004 mới thuộc diện được hỗ trợ 50% giá trị tài sản.

Qua rà soát, có 21 hộ dân có phần cơi nới phát sinh sau thời điểm này với tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng nên chưa đủ điều kiện được hỗ trợ.

Địa phương đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các trường hợp này nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời và triển khai các hạng mục còn lại của dự án.