Sống bất an trong chung cư ở TPHCM: 'Nghe tiếng động mạnh là sợ trần rơi'

Chung cư Phạm Thế Hiển tọa lạc tại quận 8 cũ (nay là phường Chánh Hưng, TPHCM) được xây dựng từ năm 1972, gồm 3 lô A, B, C, mỗi lô cao 4 tầng, hiện có khoảng 450 hộ dân đang sinh sống.

Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, đến nay nhiều hạng mục ở các lô B và C đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều vị trí bê tông bong tróc, khung sắt lộ rõ và bị rỉ sét.

Một đoạn hành lang tại tầng một của lô B bị hư hỏng, người dân phải dựng rào tre tạm để ngăn nguy hiểm. Suốt nhiều tháng qua, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Vào năm 2017, cơ quan chức năng đã kiểm định và đánh giá lô A và lô B của chung cư này ở cấp độ B (không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường), lô C ở mức độ cấp C (xuất hiện tình trạng nguy hiểm).

Tường nứt, hành lang và trần bị bong tróc, thậm chí bị rơi mảnh bê tông. Những điều này đang đe dọa đến an toàn cho cư dân đang sinh sống tại chung cư Phạm Thế Hiển.

Bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi (cư dân lô B, chung cư Phạm Thế Hiển) chia sẻ: “Tôi sống ở đây hơn 40 năm, giờ bước ra hành lang là thấy nơm nớp lo. Mỗi khi nghe tiếng động mạnh lại sợ bê tông rơi xuống".

Lối đi ở lô C thuộc chung cư Phạm Thế Hiển được tận dụng làm nơi để đồ đạc và vật dụng phục vụ sinh hoạt.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các dầm, sàn, cột của chung cư Phạm Thế Hiển đã bong tróc bê tông, hư hỏng nghiêm trọng tại nhiều vị trí, cốt thép bên trong bị rỉ sét nặng, nhiều mảng bê tông bị nứt, có khả năng rơi rớt, nguy hiểm cho người dân. Ngoài ra, lan can hư hỏng rất nghiêm trọng, bị tách khỏi kết cấu và có khả năng rơi nguy hiểm.

Trước thực trạng này, mới đây UBND TPHCM đã giao UBND phường Chánh Hưng khẩn trương lập kế hoạch di dời các hộ dân đang sinh sống tại chung cư Phạm Thế Hiển. Việc di dời được thực hiện theo đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch của quận 8 cũ, đã được Chủ tịch UBND TPHCM phê duyệt.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao phường Chánh Hưng triển khai ngay các biện pháp khắc phục tạm thời, nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân trong thời gian chờ di dời.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện trên địa bàn có 474 chung cư với 573 lô được xây dựng trước năm 1975 đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm. Trong đó, 16 chung cư được xếp loại cấp D (nguy hiểm), 116 công trình cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm), 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường) và 12 công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển đổi công năng. Đến nay, thành phố đã tháo dỡ hoàn toàn 5 chung cư cấp D và đang tiếp tục xử lý 6 công trình khác.