Trùm băng đảng khét tiếng nhất Ireland sa lưới tại UAE sau nhiều năm lẩn trốn

Daniel Kinahan, trùm băng đảng tội phạm Kinahan khét tiếng nhất Ireland, đã chính thức bị dẫn độ từ Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) về nước để trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những hành vi tội ác từ băng đảng của y.

Theo truyền thông địa phương, chuyên cơ áp giải Kinahan đã hạ cánh xuống xuống sân bay quân sự Casement Aerodrome ở ngoại ô thủ đô Dublin (Cộng Hòa Ireland) vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều 9/8, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài nhiều năm của một trong những đối tượng bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Chân dung Daniel Kinahan, trùm băng đảng Kinahan khét tiếng nhất Ireland. Ảnh: Collins Photo Agency.

14 phút "bình thản" trước vành móng ngựa

Ngay khi bước khỏi máy bay, ông trùm Daniel Kinahan bị lực lượng chức năng CH Ireland bắt giữ theo lệnh truy nã và đưa thẳng tới Tòa án Hình sự Đặc biệt bằng đoàn xe hộ tống bọc thép có trang bị vũ khí.

Sự xuất hiện của trùm băng đảng 49 tuổi này thu hút chú ý lớn từ dư luận, khi đám đông người dân và lực lượng an ninh vây kín khu vực xung quanh tòa án nhằm chứng kiến khoảnh khắc một tội phạm băng đảng cộm cán phải bước ra vành móng ngựa.

Phiên xử diễn ra trong không khí thắt chặt an ninh tối đa với sự tham gia của hội đồng gồm 3 thẩm phán là bà Fiona Lydon, ông Patrick McGrath và bà Sarah Berkeley. Suốt 14 phút xuất hiện trước tòa, Kinahan mặc bộ đồ thể thao màu đen, đeo kính và cầm theo một chai nước.

Dù không có luật sư đại diện do bị cách ly từ chiều 7/8 ở Dubai (UAE) và chưa kịp thu xếp, Daniel Kinahan vẫn tỏ ra bình thản và đồng ý tiếp tục phiên xử. Khi nghe đọc cáo trạng về hành vi chỉ đạo hoạt động của băng Kinahan trong giai đoạn từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2017, y không tỏ ra bất ngờ, thậm chí còn bày tỏ bản thân hiểu rõ tình cảnh cũng như biết trước y sẽ không thể được tại ngoại.

Sau khi kết thúc phiên tòa ngắn ngủi, Kinahan lập tức bị đưa về nhà tù Portlaoise có mức độ an ninh nghiêm ngặt hàng đầu Cộng hòa Ireland và dự kiến sẽ bị giam giữ tại dãy nhà A, nơi tập trung nhiều tù nhân nguy hiểm nhất.

Tin nhắn mật bóc gỡ mạng lưới sát thủ

Toàn bộ chiến dịch dẫn độ Daniel Kinahan là kết quả của một kế hoạch an ninh quy mô lớn, được chuẩn bị trong nhiều tháng nhưng được kích hoạt và hoàn thành thần tốc chỉ trong vòng 24 giờ.

Chuyên cơ Dassault Falcon 6X trị giá 53 triệu euro của Chính phủ Cộng hòa Ireland đã bay sang Dubai để tiếp nhận đối tượng từ cảnh sát địa phương, ngay sau khi các thủ tục pháp lý và phán quyết từ Tòa án phá án Dubai đối với Kinahan được thông qua.

Chuyên cơ Dassault Falcon 6X áp giải Kinahan của Chính phủ Cộng hòa Ireland hạ cánh xuống xuống sân bay quân sự Casement Aerodrome hôm 9/8. Ảnh: Brian Lawless/PA

Theo cơ quan điều tra, các cáo buộc nhắm vào Kinahan dựa trên phần lớn dữ liệu thu thập được từ những thiết bị điện thoại mã hóa PGP mà cảnh sát triệt phá.

Qua phân tích hàng loạt tin nhắn bảo mật, lực lượng chức năng xác định danh tính của tay trùm đằng sau những chỉ đạo điều hành sát thủ và lên kế hoạch ám sát các thành viên thuộc băng nhóm đối kịch.

Đáng chú ý, các đoạn hội thoại mã hóa đã hé lộ việc Kinahan trực tiếp ra lệnh truy sát đối thủ, cũng như hướng dẫn một tay súng người Estonia tìm kiếm hình ảnh con mồi trên mạng internet để thực hiện các vụ tấn công bằng súng có gắn ống giảm thanh.

Khi mặt nạ thương gia không che nổi 'lưới Trời'

Tổ chức tội phạm do gia đình Kinahan điều hành từ lâu đã trở thành mối đe dọa lớn tại châu Âu với các hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn, vận chuyển vũ khí và rửa tiền xuyên quốc gia.

Bộ Tài chính Mỹ từng xếp băng Kinahan vào danh sách các tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, sánh ngang với những mạng lưới băng đảng khét tiếng như Yakuza ở Nhật Bản hay Camorra ở Italia, đồng thời treo thưởng tới 5 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào hỗ trợ việc bắt giữ các thành viên chủ chốt của băng đảng này.

Đỉnh điểm cho sự hung hăng của băng Kinahan là cuộc chiến đẫm máu với băng Hutch kéo dài từ năm 2015, cướp đi mạng sống của 18 người, trong đó có cả những người dân lành bị bắn chết do hung thủ ngắm nhầm mục tiêu.

Hình ảnh lệnh truy nã các thành viên băng đảng Kinahan của lực lượng chống ma túy Mỹ. Ảnh: Sky News

Trước khi bị bắt, Kinahan từng có hơn một thập kỷ sống công khai tại Dubai (UAE), nơi y tìm cách xây dựng hình ảnh thương gia bằng việc dấn thân vào ngành quyền Anh thế giới với vai trò nhà tổ chức các trận đấu đỉnh cao.

Tuy nhiên, "lưới Trời" bắt đầu thắt chặt từ năm 2022 khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế và Cộng Hòa Ireland đẩy mạnh đàm phán hiệp định dẫn độ song phương với UAE.

Bên cạnh đó, việc các trợ thủ đắc lực lần lượt sa lưới và án lệnh bắt giữ được chính quyền Dubai thực thi vào giữa tháng 4 đã chính thức chấm dứt cuộc sống tự do của trùm tội phạm này, buộc y phải về nước và đối mặt với phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 5/10 tới.