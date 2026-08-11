Rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng xuống đất, bé trai 7 tuổi tử vong
Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 của chung cư H.H. (TP Hải Phòng) xuống đất tử vong. Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tối 10/8, xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai H.M.K. (7 tuổi) rơi từ tầng 15 của tòa nhà H.H. (đường Võ Nguyên Giáp) xuống đất.
Hiện trường được phong tỏa để phục vụ điều tra.
Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng, đồng thời gọi lực lượng y tế tới hiện trường để cấp cứu cháu bé. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cháu bé đã tử vong tại chỗ.
Theo vị lãnh đạo Công an phường Lê Chân, tại thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé ở nhà với mẹ. Người mẹ đã ngất lịm khi hay tin con trai không qua khỏi.
Công an đã phong tỏa hiện trường, thực hiện các thủ tục để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nghi án người đàn ông ở Huế dùng xăng đốt vợ cũ khiến nạn nhân nguy kịch rồi nhảy sông tự tử nhưng được cứu...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/08/2026 23:11 PM (GMT+7)