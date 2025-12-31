Mãn nhãn màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 trên khắp cả nước

Dịp Tết Dương lịch 2026, không khí chào đón năm mới sẽ rộn ràng trên khắp cả nước khi nhiều tỉnh, thành tổ chức bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, trong khoảng khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Cùng với đó, hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật và đếm ngược sẽ diễn ra tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Quảng Ninh, Gia Lai, Khánh Hòa…, tạo nên chuỗi sự kiện sôi động trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới. Tại Hà Nội, thành phố dự kiến bố trí 5 điểm với tổng cộng 6 trận địa pháo hoa, bao gồm khu vực Trụ sở Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đảo Dừa – Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 4.000 quả tầm cao, 360 giàn tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm hiệu ứng trình diễn đồng bộ và chất lượng. Thời gian bắn diễn ra từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026. Song song đó, chương trình đếm ngược với chủ đề “Mở kết nối thật” sẽ được tổ chức từ 19h đến 24h ngày 31/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, kết hợp âm nhạc hiện đại, sân khấu ngoài trời và hệ thống ánh sáng, mang đến trải nghiệm giải trí đặc sắc cho người dân và du khách. Tại TP HCM, màn bắn pháo hoa chào năm mới 2026 dự kiến kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm, gồm 3 điểm bắn tầm cao và 3 điểm bắn tầm thấp. Ba điểm pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) với 1.260 quả pháo hoa tầm cao cùng 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật; khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) với 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) với quy mô tương tự. Ba điểm pháo hoa tầm thấp được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè), mỗi điểm sử dụng 90 giàn pháo hoa. Trước thời khắc giao thừa, thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình đếm ngược quy mô lớn, nổi bật là Countdown Tiger Remix 2026 tối 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mở rộng sang đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và khu vực Nhà hát Thành phố. Ngoài ra, "Countdown 2026" tại The Global City dự kiến diễn ra từ 15h đến khuya cùng ngày, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa hiệu ứng.