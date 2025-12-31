Đường Hà Nội kẹt cứng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025

Hôm nay (31/12) là ngày làm việc cuối cùng trước khi người lao động bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ngay từ đầu giờ chiều, các tuyến phố đã trở nên đông đúc khi người dân tranh thủ về quê hoặc đổ về các khu vực trung tâm để vui chơi, chờ đón năm mới.

Từ khoảng 15h, các trục đường lớn như Trường Chinh - Giải Phóng, Ngọc Hồi, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Vành đai 3, Tràng Thi, Hàng Bạc, Phan Đình Phùng... xảy ra ùn tắc kéo dài, xe cộ nối đuôi nhau, di chuyển khó khăn.

Lượng phương tiện tăng đột biến khiến nhiều tuyến phố ùn ứ nghiêm trọng. (Hình ảnh tại đường Ngọc Hồi, đoạn gần bến xe Nước Ngầm lúc 16h ngày 31/12).

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày, từ 1/1 đến 4/1/2026, nên lượng người về quê hoặc đi du lịch tăng cao.

Ghi nhận tại đường Vành đai 3, dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp.

Hàng nghìn ô tô, xe máy chật vật nhích từng mét trên đường Vành đai 3 trên cao, chiều 31/12.

"Bình thường đi từ Long Biên xuống bến xe Nước Ngầm chỉ mất gần 1 tiếng, hôm nay vì đông người đi nghỉ lễ, tôi phải mất hơn 1 tiếng rưỡi mới tới nơi", anh Lưu Văn Quang, quê ở Ninh Bình chia sẻ.

Tại bến xe Giáp Bát, nhiều người dân đã có mặt từ sớm, xếp hàng chờ lên xe về quê.

Bạn Hoài Phương (quê ở Sơn La), sinh viên năm 2, cho biết: “Em đã đặt vé trước để không phải chờ lâu. Dù đường đông nhưng mọi người đều muốn về với gia đình, ai cũng kiên nhẫn".

Khoảng 16h20, dòng người đổ về các tuyến đường xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm mỗi lúc một đông.

Tối nay, Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Chào năm mới 2026 (Countdown 2026) tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Cùng với đó, thành phố tổ chức bắn pháo hoa thu hút đông đảo người dân đổ về khu vực trung tâm.

Nhiều bạn trẻ đổ về phố đi bộ Hồ Gươm, chờ tham dự chương trình Hà Nội countdown 2026 và khoảnh khắc đếm ngược đón năm mới.

Phố Đinh Tiên Hoàng nườm nượp xe cộ, gần như “chôn chân” quanh khu vực này.

Nhiều bãi trông xe tự phát "mọc lên" tại các tuyến vỉa hè quanh Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trong ngày cuối năm.

Hôm nay và ngày mai là cao điểm người dân về quê nghỉ Tết nên dự báo nhiều tuyến đường gặp tình trạng đông đúc, dễ xảy ra ùn tắc do lưu lượng giao thông lớn.