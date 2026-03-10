Trung Quốc phản đối việc đe dọa tân Lãnh tụ Tối cao của Iran

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9-3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nêu rõ: “Trung Quốc phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác dưới bất kỳ lý do nào và chủ quyền, an ninh cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Iran cần được tôn trọng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc bầu chọn ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran là một quyết định dựa trên hiến pháp của nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Israel trước đó đã có những tuyên bố đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào người thay thế cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khameinei.

Truyền hình Nhà nước Iran ngày 9-3 xác nhận tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã bị thương trong cuộc chiến đang diễn ra tại Iran.

Ông Mojtaba Khamenei, sinh năm 1969, là con trai của cố Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel.