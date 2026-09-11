Không khí lạnh bao phủ, miền Bắc có nơi dưới 19 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (11/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết các nơi ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 1 giờ sáng phổ biến ở Bắc Bộ từ 21-24 độ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 22-25 độ.

Trên đất liền, ngày 11/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Tây Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Bắc của khu vực Quảng Trị đến Tp. Huế.

Miền Bắc giảm nhiệt sâu, nhiều khu vực mưa rải rác do không khí lạnh. Ảnh: H.N

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Khu vực Hà Nội ngày 11/9 có mưa vài nơi, đêm không mưa.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

Sáng 11/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều 11/9 mưa giảm dần.

Ngày và đêm 11/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/9:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; cao nhất 30-32 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 29-32 độ. Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, phía Bắc gồm Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, phía Bắc gồm TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 29-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.