Không khí lạnh khiến miền Bắc giảm nhiệt mạnh, vùng núi dưới 19 độ

Bà Lê Thị Hồng Vân, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (10/9), bộ phận không khí lạnh đã báo đã tiến đến gần sát biên giới phía Bắc nước ta. Ở vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 1 giờ phổ biến 24-27 độ

Từ gần sáng và sáng 10/9, không khí lạnh đầu mùa bắt đầu ảnh hưởng đến Cao Bằng, Lạng Sơn, sau đó lan xuống Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm, trời chuyển mát.. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ yếu.

Gần sáng và sáng 10/9, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, sau đó mở rộng xuống phía Đông Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ cũng chịu ảnh hưởng.

Không khí lạnh đầu mùa ảnh hưởng miền Bắc, mưa lớn mở rộng xuống miền Trung. Ảnh: PV

Từ đêm 10/9 sang ngày 11/9, các đợt không khí lạnh tiếp tục được bổ sung từ phía Bắc, khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C. Vùng núi cao Bắc Bộ có nơi xuống dưới 19 độ C. Từ ngày 10/9, thời tiết miền Bắc chuyển mát.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa, từ chiều 9/9 đến ngày 10/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 10/9, khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế, chịu tác động kết hợp của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới nên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn tại khu vực này có khả năng kéo dài và tiếp tục mở rộng xuống phía Nam trong những ngày tới.

Trên biển, từ ngày 10/9, vịnh Bắc Bộ chuyển hướng gió đông bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, gió trên vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân, tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/9:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; cao nhất 28-30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển mát.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển mát.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển mát.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 25-28 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 29-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.