Truyền thông Mỹ tung ảnh chấn động vạch trần sự thật phũ phàng ông Trump muốn giấu kín về cuộc chiến với Iran

Cuộc chiến với Iran do Tổng thống Donald Trump phát động nay đã bước sang tháng thứ bảy mà không có bất kỳ mốc thời gian rõ ràng nào cho hồi kết. Những hình ảnh đầy sức nặng này đang mâu thuẫn trực tiếp với tuyên bố lặp đi lặp lại của ông Trump rằng cuộc xung đột đã "giành chiến thắng" và quân đội Iran đã bị Mỹ tiêu diệt.

Ảnh minh họa: Thomas Levinson/The Daily Beast/Reuters/Quân đội Mỹ

Loạt ảnh được rò rỉ cho CBS News bởi các quân nhân Mỹ tại ngũ với điều kiện giấu tên, hoàn toàn trùng khớp với báo cáo của Tổng thanh tra được công bố vào thứ Hai vừa qua. Trong đó, cơ quan giám sát Lầu Năm Góc tiết lộ rằng "hàng trăm" tòa nhà và "hàng chục" máy bay quân sự Mỹ đã bị hư hại hoặc phá hủy bởi các cuộc tập kích của Iran.

Máy bay Boeing E-3 Sentry bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Iran tại căn cứ không quân Prince Sultan, Ả Rập Saudi. Ảnh CBS News/The Daily Beast

"Nỗi đau giấu kín" tại các tiền đồn Trung Đông

“Đây là những tổn thất vô cùng lớn tại các căn cứ của chúng ta nhưng lại chưa từng được thông báo cho công dân Mỹ. Chúng tôi đang đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền và chịu những đòn giáng thẳng vào mặt", một quân nhân đang làm nhiệm vụ chia sẻ với CBS News.

Ảnh chụp sau cuộc tấn công của Iran vào trại Buehring, Kuwait. Ảnh CBS News/The Daily Beast

Những hình ảnh nội bộ bao gồm chiếc máy bay chỉ huy và kiểm soát Boeing E-3 Sentry bị phá hủy sau các cuộc không kích của Iran tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi vào ngày 27/3, điều mà những nguồn tin thân cận từng xác nhận với tạp chí Air & Space Forces Magazine vào thời điểm đó.

Phần đuôi của chiếc máy bay đã bị thổi bay, làm tê liệt hệ thống radar quay chuyên thu thập thông tin tình báo trên không. Cuộc tấn công đã khiến hơn 10 quân nhân bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Vào thời điểm đó, tổn thất đối với chiếc E-3 bị đánh giá là “vô cùng nan giải” bởi Heather Penney, cựu phi công F-16 kiêm giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell của AFA.

Một chiếc xe bị phá hủy tại Trại Buehring, Kuwait. Ảnh CBS News/The Daily Beast

Căn cứ Prince Sultan là một trung tâm quân sự trọng yếu của Mỹ tại Trung Đông, nơi đồn trú của hàng loạt máy bay phục vụ cho các chiến dịch chống lại Iran. Một bức ảnh không đề ngày tháng khác cho thấy sự tàn phá rộng lớn hơn tại đây, khi các tòa nhà nay chỉ còn trơ lại phần khung vỏ.

Ba bức ảnh rò rỉ khác được chụp tại Camp Buehring ở Kuwait, một bãi tập kết và hậu cần lớn của Lục quân Mỹ. Các hình ảnh ghi lại cảnh nhiều tòa nhà bị san phẳng và biến thành đống đổ nát, một cấu trúc dường như vẫn đang bốc khói cùng tàn tích của một chiếc ô tô sau cuộc tập kích.

Một bức ảnh khác cho thấy một tòa nhà tại Camp Arifjan - một cơ sở khác của Lục quân Mỹ tại Kuwait - nằm trong cảnh đổ nát hoàn toàn với tường và cửa sổ bị thổi tung.

Hình ảnh cho thấy thiệt hại tại căn cứ không quân Prince Sultan. Ảnh CBS News/The Daily Beast

Hóa đơn hàng chục tỷ USD và những sinh mạng ngã xuống

The Daily Beast đã liên hệ với Nhà Trắng để xin bình luận. Lầu Năm Góc đã chuyển hướng câu hỏi tới CENTCOM (Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ), nhưng cơ quan này chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Báo cáo của Tổng thanh tra là bản tổng kết công khai quy mô lớn đầu tiên về cuộc chiến của ông Trump. Báo cáo nêu rõ: "Các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại và phá hủy hàng trăm tòa nhà cùng cấu trúc tại các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Ả Rập Saudi, Iraq, Oman và Jordan trong suốt cuộc xung đột".

Các xe moóc bị phá hủy trong cuộc tấn công của Iran, tại Trại Buehring, Kuwait. Ảnh CBS News/The Daily Beast

Báo cáo cũng đính kèm một danh kiểm kê thiệt hại quân sự đắt đỏ, bao gồm ít nhất 4 tiêm kích F-15E trị giá 30 triệu USD mỗi chiếc, ít nhất một chiến đấu cơ tàng hình F-35A tối tân, lên tới 7 máy bay tiếp dầu KC-135, cùng khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper và nhiều trực thăng hiện đại khác.

Tổng thanh tra ước tính cuộc chiến đã ngốn tới 33,4 tỷ USD tính đến ngày 29 tháng 6, bao gồm 3,7 tỷ USD thiệt hại riêng về trang thiết bị.

Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Iran vào trại Arifjan, Kuwait. Ảnh CBS News/The Daily Beast

Đã có 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến do ông Trump phát động - một cuộc xung đột mà ông từng gạt phăng đi, gọi là "chuyện nhỏ" vào đầu tháng này, theo The Daily Beast.

Khi được hỏi vào đầu tháng về luồng quan điểm mới từ phe MAGA - bao gồm cả Phó Tổng thống JD Vance - rằng đây không phải là một cuộc chiến, ông Trump (80 tuổi) đã đáp lại: “Chà, tôi sẽ nói cho các bạn nghe, rất nhiều người không gọi đó là chiến tranh. Tôi gọi đó là một cuộc xung đột quân sự bởi vì, đối với chúng ta, nó chỉ là chuyện nhỏ. Nó không phải là thứ gì to tát cả", ông Trump nói.