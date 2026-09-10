Đợt không khí lạnh lần này kéo dài trong bao lâu?

Nhiều khu vực nhiệt giảm sâu do đón không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Ông Vũ Thanh Long, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, sáng nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã ảnh hưởng đến Hà Nội. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén trước khi không khí lạnh ảnh hưởng, thành phố Hà Nội đã có mưa rào và dông xuất hiện từ chiều tối qua.

Trong ngày 10/9, Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông; gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Từ đêm 10/9, trời chuyển mát rõ hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày 10/9 khoảng 29-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm 10 và sáng 11/9 với mức nhiệt phổ biến 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ban ngày duy trì khoảng 30-32 độ C và nhiệt độ thấp nhất ban đêm duy trì khoảng 23-25 độ C đến khoảng ngày 12/9; sau đó có xu hướng nhiệt độ tăng dần vào những ngày sau và duy trì nhiệt độ cao nhất vào ban ngày ở mức 32-34 độ C và ban đêm ở mức 24-26 độ C.

Từ khoảng ngày 15 đến ngày 19/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện một đợt mưa rào và dông do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với xoáy thuận nhiệt đới trên vùng biển khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục theo dõi để làm rõ thời điểm, khu vực và mức độ mưa.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định, từ nay đến cuối tháng 9, Hà Nội vẫn còn xuất hiện một số ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 35-36 độ C và không kéo dài. Vào khoảng cuối tháng 9, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 1 đợt không khí lạnh, gây ra mưa rào và dông và trời chuyển mát.

Mùa đông năm nay có xu hướng ấm hơn, số ngày rét đậm, rét hại ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy vậy, Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại, tập trung vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2-2027.

Nhiệt độ trung bình ba tháng chính đông (từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027) dự báo cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 1,0-1,5 độ C. Nhưng đây là mức tính chung cho cả ba tháng. Xen giữa những ngày ấm hơn vẫn có thể có những ngày rét đậm, rét hại. Bà con chăn nuôi, trồng trọt vẫn cần chuẩn bị chống rét, bởi thiệt hại có thể xảy ra trong một đợt rét dù cả mùa không rét nhiều.

Tháng 10 và tháng 11/2026, dự báo có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội. Không phải đợt nào cũng gây rét. Trong giai đoạn đầu, điều đáng chú ý là mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh và sự giảm nhiệt. Trời mát hay rét đến mức nào còn tùy cường độ từng đợt.

Từ tháng 12/2026, không khí lạnh có xu hướng mạnh hơn và xuất hiện thường xuyên hơn. Trong ba tháng, từ tháng 12-2026 đến tháng 2/2027, dự báo có khoảng 10-13 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Hà Nội. Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1/2027.

Trước mắt, người dân cần chú ý mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh khi không khí lạnh về, cập nhật thời tiết trước khi đi lại hoặc làm việc ngoài trời. Các địa phương ven sông tiếp tục kiểm tra đê, kè xung yếu, theo dõi khu dân cư có nguy cơ ngập; các công trường chuẩn bị phương án ứng phó khi nước lên xuống. Việc sản xuất, thi công cần được điều chỉnh theo dự báo từng đợt và diễn biến thực tế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (10/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 7 giờ phổ biến 24-27 độ.

Ngày 10/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

Ngày và đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10/9 đến đêm 11/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.