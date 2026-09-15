Khi nào miền Bắc đón không khí lạnh mạnh gây rét buốt?

El Nino đang rất mạnh, miền Bắc có rét đậm, rét hại nhưng xuất hiện muộn

Ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027 cho thấy El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh. Nhiệt độ tại miền Bắc và nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Theo dự báo, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Như vậy, dự báo hiện chưa xác định cụ thể thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên. Rét đậm, rét hại có khả năng đến muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Ảnh: Tuấn Anh

Trong thời kỳ từ tháng 1 đến tháng 3/2027, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm; số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Ngoài ra, khoảng từ cuối tháng 2/2027, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, một trong những yếu tố đáng chú ý trong giai đoạn này là trạng thái El Nino đang ở ngưỡng đạt cường độ rất mạnh. Chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương, khu vực NINO3.4, trong tuần thứ hai của tháng 9/2026 ở mức 2,0 độ C.

Dự báo trong thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12/2026, El Nino có khả năng đạt cường độ rất mạnh với xác suất 98%, tăng 5% so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước. Trong đó, xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn 2%.

El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh trong thời kỳ từ tháng 1 đến tháng 3/2027, tuy nhiên xác suất giảm hơn so với thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12/2026. Nhiều khả năng El Nino còn tiếp tục duy trì đến các tháng đầu mùa hè năm 2027.

Nền nhiệt trong những tháng cuối năm 2026 cũng được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 10 đến tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0 độ C, có nơi cao hơn.

Tháng 12/2026, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Sang tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5-2,5 độ C. Từ tháng 2 đến tháng 3/2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1,0-2,0 độ C, có nơi cao hơn.

Bão, áp thấp nhiệt đới ít hơn trung bình nhiều năm

Cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 10/2026, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%. Lượng mưa phổ biến 70-170mm, có nơi cao hơn. Tháng 11/2026, lượng mưa ở Bắc Bộ cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm, phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn.

Đến tháng 12/2026, lượng mưa ở Bắc Bộ cao hơn từ 5-20mm so với trung bình nhiều năm, phổ biến 30-70 mm, có nơi cao hơn.

Trong khi đó, từ tháng 1 đến tháng 3/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ được dự báo xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, tháng 1 lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi cao hơn; tháng 2 phổ biến 20-50mm, có nơi cao hơn; tháng 3 phổ biến 40-90mm, có nơi trên 100mm.

Bão, áp thấp nhiệt đới ít hơn trung bình nhiều năm. Ảnh: PV

Từ tháng 10 đến tháng 12/2026, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn.

Trong tháng 10/2026, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện tại các khu vực trên phạm vi cả nước. Sang tháng 11, mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Tháng 12/2026, mưa vừa, mưa to còn có khả năng xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phần phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.

Trên phạm vi cả nước vẫn có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng có thể xuất hiện sớm ở Nam Bộ

Từ tháng 1 đến tháng 3/2027, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 0,6 cơn, đổ bộ vào đất liền 0 cơn.

Trong thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm; số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Ngược lại, từ tháng 2/2027, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng và sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Ở khu vực Tây Bắc Bộ, từ tháng 3/2027 có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra cục bộ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết và khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất.

Do đó, cần thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn từ 1-3 ngày để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp.

Đặc biệt, cần có phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đồng thời bảo đảm an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Với riêng miền Bắc, điểm đáng chú ý trong dự báo từ nay đến đầu năm 2027 là rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện nhưng muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.