Nguy cơ áp thấp nhiệt đới giữa Biển Đông, miền Trung mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngoài không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ ngày 9/9, trên Biển Đông đang hình thành dải hội tụ nhiệt đới. Sáng nay, dải này ở khoảng 16-18 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp có vị trí khoảng 16,5-17,5 độ vĩ bắc và 115,5-116,5 độ kinh đông.

Khoảng ngày 12-13/9, trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới ở giữa Biển Đông, xác suất 70-80%. Sau đó, hệ thống có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 30-40%.

Nếu áp thấp nhiệt đới hoặc bão hình thành, kết hợp với không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, miền Trung có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến khoảng ngày 17/9. Nguy cơ lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở mức cao.

Cơ quan khí tượng đưa ra hai kịch bản cho đợt mưa. Khả năng cao hơn với xác suất 60-70% là mưa bắt đầu từ ngày 10/9, kéo dài đến 16/9, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Kịch bản còn lại xác suất 30-40% là mưa bắt đầu khoảng ngày 14/9, kéo dài đến 17/9, trọng tâm từ Nghệ An đến Huế.

Đợt mưa mới được dự báo trong bối cảnh nhiều khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên những ngày qua đã có mưa lớn. Từ 19h ngày 8/9 đến 8h hôm nay, lượng mưa tại một số nơi vượt 100 mm, như Ea Kmut (Đăk Lăk) 130 mm, Gia Nghĩa (Lâm Đồng) 106 mm.

Mưa lớn gây ngập tại Khánh Hòa tháng 12/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Ngày và đêm nay, cao nguyên Trung Bộ tiếp tục mưa 20-40 mm, cục bộ trên 100 mm. Khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và miền Đông Nam Bộ mưa 15-30 mm, cục bộ trên 80 mm.

Ngày và đêm 10/9, mưa lớn mở rộng từ Thanh Hóa đến Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, phổ biến 30-60 mm, cục bộ trên 120 mm. Một số nơi có thể mưa trên 100 mm trong ba giờ.

Ngày 11/9, các khu vực trên tiếp tục mưa 40-90 mm, cục bộ trên 150 mm. Mưa lớn ở Trung Bộ sau đó được dự báo còn kéo dài, diễn biến phức tạp.

Mùa bão năm 2026 được dự báo có số bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm, song vẫn có khả năng xuất hiện bão mạnh, diễn biến phức tạp. Từ tháng 9 đến tháng 12, khu vực chịu ảnh hưởng của bão có xu hướng dịch dần xuống Trung Bộ và phía nam.

Trước nguy cơ mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó.

Chính quyền cơ sở được yêu cầu thông tin kịp thời đến người dân; rà soát, sơ tán người tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại chỗ để cứu hộ, hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai.