Chỉ huy Ukraine tuyên bố hạ sát tướng Nga kỳ cựu vừa được phong danh hiệu Anh hùng nước Nga

Robert Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tuyên bố lực lượng này đã hạ sát Thiếu tướng Nga Anton Grunis. Ảnh Hromadske

Thiếu tướng Nga từng tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát thành phố Kostiantynivka của Ukraine được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, chỉ vài tuần sau khi được trao danh hiệu danh giá nhất của Nga.

Thiếu tướng Anton Grunis thiệt mạng ngày 12/9 tại khu vực thuộc tỉnh Donetsk đang do Nga kiểm soát, theo ông Robert Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine ngày 16/9.

Ông Brovdi cho biết cuộc tập kích do Lữ đoàn Hệ thống Không người lái 427 Rarog của Ukraine thực hiện.

Tờ Hromadske cho biết, một số phương tiện truyền thông Nga và một kênh Telegram liên quan đến các cựu học viên trường quân sự Suvorov của Nga cũng đưa tin về vụ tấn công.

Tướng Nga từng tuyên bố kiểm soát Kostiantynivka

Ông Grunis là chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập số 4 của Nga, đơn vị đang tham chiến tại khu vực Kostiantynivka.

Trước đó, vị tướng này từng tuyên bố lực lượng Nga đã chiếm được Kostiantynivka. Tuy nhiên, binh sĩ Ukraine vẫn hiện diện tại thành phố và Nga chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

Cuối tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã trao cho tướng Grunis Huân chương Sao Vàng, phần thưởng đi kèm danh hiệu Anh hùng nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Grunis được trao danh hiệu vì “lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự.

Ông Grunis cũng từng tham gia chiến dịch sáp nhập Crimea của Nga năm 2014.

Ukraine tuyên bố đây là tướng Nga thứ 7 bị hạ sát

Theo ông Brovdi, tướng Grunis là chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn hoặc tập đoàn quân thứ bảy của Nga mà Ukraine xác nhận đã tiêu diệt, với chiến công được quy cho Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine.

Thông tin về cái chết của ông Grunis được phía Ukraine công bố cùng thời điểm một số nguồn truyền thông Nga cũng đưa tin về vụ việc. Tuy nhiên, chưa có thông tin và bằng chứng độc lập về hoàn cảnh khiến vị tướng Nga thiệt mạng. Điện Kremlin cũng chưa bình luận công khai về vấn đề này.