Khi nào miền Bắc chấm dứt mưa dông?

Mưa lớn kéo dài suốt đêm qua

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (16/9), khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/9 đến 3 giờ ngày 16/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Ninh Bình 130.7mm, Bình Sơn (Phú Thọ) 113mm, Thanh Tân (Thanh Hóa) 138mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 173.4mm,…

Từ ngày 16/9 đến ngày 17/9, khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Tp. Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-170mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn hết ngày mai. Ảnh: PV

Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Tp. Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 16/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. 4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Nơi nào hứng mưa lớn nhất?

Bà Nghiêm Thị Ngọc Linh, phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển mạnh từ mặt đất lên đến độ cao 5.000m, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Lào Cai và Phú Thọ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại một số nơi đã vượt 300mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính đến thời điểm chiều qua (15/9), nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhất là trạm Tả Láng (Lào Cai) ghi nhận lượng mưa 340mm, trạm Lũng Vân (Phú Thọ) 310mm.

Nhiều khu vực ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Ảnh: PV

Trong hôm nay, vùng hội tụ gió tiếp tục duy trì, do đó hầu hết các khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Phú Thọ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Trong đó, Hưng Yên, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Các khu vực khác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đợt mưa lớn này được dự báo còn kéo dài đến khoảng hết đêm nay (16/9). Tuy nhiên, từ chiều tối 16/9, cường độ mưa lớn sẽ giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu vực đô thị. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 17/9 đến ngày 25/9, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 19/9, có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 21/9 mưa giảm dần.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ đêm 17-21/9 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 17-22/9 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ. Nhiều mây, có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.