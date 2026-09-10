Chi tiết đợt mưa lớn ở Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (10/9), khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9/9 đến 8 giờ ngày 10/9 có nơi trên 90mm như các trạm: Núi Bà Hỏa (Gia Lai) 118.8mm, Ia Tơi (Quảng Ngãi) 93.4mm, Xuân Lộc (Đắk Lắk) 92.8mm,…

Cảnh báo nhiều khu vực mưa lớn, ngập úng. Ảnh: PV

Dự báo ngày và đêm 10/9, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngày và đêm 11/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và dông rải rác với lượng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Chiều và đêm 10/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 12/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: : cấp 1.

Người dân có thể cập nhật thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).