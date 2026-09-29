Khởi tố vụ án 'làm nhục người khác' sau tố giác của nhà văn Gào

Ngày 29/9, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra thông báo khởi tố vụ Làm nhục người khác, theo khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự, sau khi giải quyết tố giác của bà Vũ Phương Thanh, 38 tuổi, bút danh Gào.

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày 21/9, bà Thanh tố cáo từ năm 2018 liên tục bị một số người trong các hội nhóm "antifan" trên Facebook, Messenger, Zalo đăng tải, chia sẻ nội dung công kích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến cá nhân và hoạt động kinh doanh của gia đình.

Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin chưa đề cập việc khởi tố bị can.

Vũ Phương Thanh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người bị bà Thanh tố giác trực tiếp là phụ nữ 37 tuổi, sử dụng tài khoản Facebook Tường KN (hiện đã bị đóng), tích cực tham gia một số hội nhóm antifan, nhiều lần đăng bài, bình luận với nội dung xúc phạm bà. Các tài liệu bà Thanh cung cấp cho cơ quan điều tra gồm vi bằng ghi nhận nhiều bài viết được cho là của tài khoản "Tường KN" từ năm 2019 đến 2022, đề cập ngoại hình, đời tư, chuyện gia đình, quan hệ tình cảm và việc kinh doanh của bà.

Bà Thanh cũng tố người này tham gia quản trị các nhóm trò chuyện trên Messenger, nơi tài khoản của bà được đưa vào và liên tục bị gắn tên trong nhiều tin nhắn. Theo nội dung tố giác, một số tin nhắn sử dụng ngôn từ thô tục, xúc phạm ngoại hình, đời sống cá nhân của bà và nhắm đến các con.

Trong tài liệu bổ sung, bà Thanh cho rằng bản thân tiếp tục bị nhắn tin, đăng bài công kích trên Facebook và Zalo ngay cả sau khi bà gửi đơn tố giác; đồng thời công khai hình ảnh, số điện thoại và một số thông tin đời tư của bà.

Ngoài nội dung cho rằng mình bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, bà Thanh còn tố giác bị người phụ nữ trên đăng, lan truyền nhiều thông tin sai sự thật về đời tư, tiền bạc và hoạt động kinh doanh. Bà đề nghị cơ quan điều tra xem xét dấu hiệu của các tội Vu khống và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vũ Phương Thanh, sinh năm 1988, được biết đến với bút danh Gào, từng xuất bản nhiều tác phẩm văn học và có nhiều năm hoạt động, viết bài trên mạng xã hội.