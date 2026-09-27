Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

Trước đó, khoảng 21h29 ngày 20/9 tại đường Trương Công Định, khu vực trước số 313 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Xe mô tô biển số 72C1-447.91 do anh Nguyễn Đình Huy (SN 2006; thường trú phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh; hiện ở phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông trên đường Trương Công Định theo hướng từ đường Lê Hồng Phong đi đường Thống Nhất mới, phía sau chở chị ruột Nguyễn Thị Thương (SN 1999; cùng địa chỉ).

Hình ảnh được trích xuất từ camera hiện trường vụ tai nạn giao thông, xe ô tô biển số 72A-786.27 va chạm vào phía sau xe mô tô vào ngày 20/9 tại khu vực trước 313 Trương Công Định, phường Vũng Tàu.

Chiếc xe mô tô biển số 72C1-447.91 tại hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực trên thì xe mô tô biển số 72C1-447.91 do anh Huy điều khiển bị một chiếc xe ô tô đi từ phía sau đến va chạm vào, làm chị Thương, anh Huy và xe mô tô 72C1-447.91 bị ngã xuống đường. Sau khi gây tai nạn, xe ô tô không dừng lại mà rời khỏi hiện trường.

Video từ camera khu vực hiện trường vụ tai nạn được đăng tải trên các trang mạng xã hội, gây dư luận, bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Xe ô tô biển số 72A-786.27 được tìm thấy tại đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Vũng Tàu, sau khi gây tai nạn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, truy tìm người điều khiển và chiếc xe ô tô bỏ trốn.

Đến sáng ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện chiếc xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy là xe ô tô có màu sơn trắng, nhãn hiệu Mercedes, mang biển kiểm soát 72A-786.27 đỗ tại khu vực trước số 75 Bà Huyện Thanh Quan, phường Vũng Tàu.

Hình ảnh Nguyễn Thái Tuấn chỉ khu vực điều khiển xe ô tô va chạm vào phía sau xe mô tô vào ngày 20/9.

Cùng ngày, Công an xác định người điều khiển xe ô tô biển số 72A-786.27 bỏ trốn là Nguyễn Thái Tuấn (SN 2002; thường trú phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh).

Qua làm việc với Nguyễn Thái Tuấn và các tài liệu chứng cứ thu thập được, ban đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận thấy: Khoảng 21h25, Nguyễn Thái Tuấn điều khiển xe ô tô biển số 72A-786.27 đến nhà hàng tiệc cưới Aroma Center tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu, để đón người quen.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Tuấn.

Khi đến khu vực trước số 313 Trương Công Định thì xe va chạm vào phía sau xe mô tô biển số 72C1-447.91 do anh Nguyễn Đình Huy điều khiển. Sau khi gây tai nạn, thấy anh Huy và chị Thương bị ngã xuống đường, lo sợ trách nhiệm nên Tuấn đã điều khiển xe ô tô biển số 72A-786.27 bỏ trốn, lái xe đến khu vực đường Hoàng Hoa Thám (trước nhà hàng Aroma Center), sau đó lái về đỗ tại khu vực trước số 75 Bà Huyện Thanh Quan…

Sau tai nạn, anh Huy và chị Thương được chuyển đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Huy và chị Thương đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thái Tuấn.