Ukraine sẽ tấn công các nhà máy lọc dầu Nga để đáp trả ‘học thuyết mới’

Tổng thống Volodymir Zelensky. (Ảnh: AP)

Theo ông Zelensky, các cơ quan tình báo Ukraine đã thu được những tài liệu cho thấy Nga đang áp dụng “học thuyết mới” về các cuộc tấn công trên phạm vi rộng hơn trước mùa đông này.

“Chúng tôi đã thấy các tài liệu và biết rằng họ được phép tấn công cơ sở hạ tầng, hậu cần, và đặc biệt là tấn công trong các thành phố, làng mạc, ở khắp mọi nơi… Gây sức ép để người dân rời thủ đô, rời các thành phố khác: đó là mục tiêu của chiến dịch”, ông Zelensky trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters ngày 3/10.

Theo ông Zelensky, Mátxcơva áp dụng học thuyết mới vào thời điểm quân đội Nga đang mất đất tại một khu vực tiền tuyến quan trọng và chịu mức thương vong ngày càng cao.

Điện Kremlin chưa bình luận về phát biểu này. Tuy nhiên, trong tuyên bố kêu gọi công dân nước ngoài rời Kiev, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mátxcơva sẽ tiếp tục tấn công có hệ thống vào các mục tiêu mà họ nói là để trả đũa những cuộc tấn công của Ukraine trong những tháng gần đây.

Cả hai bên đều phủ nhận việc cố ý tấn công dân thường.

Ông Zelensky khẳng định chiến dịch phản công mang mật danh “Vivaldi” của Ukraine đã giành lại khoảng 140 km² lãnh thổ tại khu vực Donbas ở miền đông, và vẫn đang tiếp diễn. Nga tuyên bố họ phải kiểm soát toàn bộ Donbas như một điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Trong tuần qua, thủ đô Kiev liên tục hứng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng và viễn thông, cũng như cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt. Lần đầu tiên, Nga đã tấn công các cây cầu bắc qua sông Dnipro - nối khu vực phía đông và phía tây Kiev.

Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả sự thay đổi chiến thuật của Mátxcơva, nhưng sẽ không tấn công bừa bãi vào cơ sở hạ tầng dân sự.

“Chúng tôi phải đáp trả bằng mọi cách có thể. Nếu họ tấn công vào năng lượng của chúng tôi, chúng tôi phải đáp trả vào năng lượng của họ. Trước hết là các nhà máy lọc dầu và những thứ tương tự: những thứ mang lại tiền cho họ để tiến hành cuộc chiến này”, ông Zelensky nói.

Trong tuần này, Ukraine thông báo lần đầu tiên đưa tên lửa đạn đạo nội địa FP-7, với tầm bắn khoảng 250 km, vào thực chiến.

Ông Zelensky cho biết ông đã thúc giục nhà sản xuất Fire Point hoàn thành phiên bản FP-9 có tầm bắn xa hơn mà công ty cho biết có thể tấn công Mátxcơva.

“Tôi nói với họ: FP-9 của tôi đâu rồi? Chúng ta cần FP-9. Và FP-9 sẽ (sẵn sàng) vào mùa thu này, tôi chắc chắn”, ông Zelensky nói.